Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
60. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Eray’da kaldı.
67. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye çektiği şut yandan auta gitti.
82. dakikada Davidson topu sol kanattaki Bareiro’ya aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Bahattin Şimşek x, Ali Saygın Ögel x, Mustafa Savranlar x
Alanyaspor: Marafona xxx, Francois Moubandje xx (Ahmet Gülay dk. 50 x), Giorgos Tzavellas xxx, Steven Caulker xxx, Juanfran xxx, Salih Uçan xxx (Fatih Aksoy dk. 70 x), Manolis Siopis xxx, Davidson xxx (Ceyhun Gülselam dk. 84 ?), Anastasios Bakasetas xx, Efecan Karaca xxx (Berkan Kutlu dk.70 x) Khouma Babacar xxx (Adam Bareiro dk. 70 x)
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Konyaspor: Eray Birniçan xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Adil Demirbağ x, Nejc Skubic xx, Guilherme Sitya xx, Sokol Cikalleshi xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 55 x) Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx, Amir Hadziahmetovic x (Musa Çağıran dk. 46 x, Paolo Hurtado dk. 78 x) Alper Uludağ x (Farouk Miya dk. 46 x) Artem Kravets xx (Samuel Eduok dk. 55 x)
Yedekler: Ozan Can Oruç, Ahmet Çalık, Uğur Demirok, Paolo Hurtado, Ahmet Karademir, Erdon Daci
Teknik Sorumlu: İsmail Kartal
Goller: Khouma Babacar (dk. 37) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Francois Moubandje, Anastasios Bakasetas, Fatih Aksoy (Alanyaspor), Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Deni Milosevic, Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)
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