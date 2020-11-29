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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semih Tokatlı: “Liderliği bırakmak istemiyoruz”

İHA

Semih Tokatlı: “Liderliği bırakmak istemiyoruz”

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor’u 10’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, zorlu bir rakiple oynamanın bilinciyle maça çıktıklarını belirterek, "Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi. Liderliği bırakmak istemiyoruz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, zorlu bir rakiple oynamanın bilinciyle oyuna iyi başladıklarını söyledi.
Tokatlı, "Özellikle birinci ve ikinci bölgede baskı yaparak, hem topu kontrol ettik hem de pozisyon ürettik. Sonuçta da önde baskının neticesinde golümüzü bulduk. İkinci yarıda oyunun seyri değişti. Sakatlıklar, değişiklikler oyunun ritmini bozdu. Sertliğe karşı rakibin baskısına karşı 352'ye döndük. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi. Hafta hafta düşünüyoruz. Liderliği bırakmak istemiyoruz. Bunun neticesinde çok çalışıyoruz ve sonucunda da kazanıyoruz futbolcularımız ve ekibimizi kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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