Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından



Burcu MUTLU Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) Süper Lig'in 10´uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Zorlu bir rakiple oynamanın bilinciyle oyuna iyi başladık. Özellikle birinci ve ikinci bölgede baskı yaparak, hem topu kontrol ettik hem de pozisyon ürettik. Sonuçta da önde baskının neticesinde golümüzü bulduk. İkinci yarıda oyunun seyri değişti. Sakatlıklar, değişiklikler oyunun ritmini bozdu. Sertliğe karşı rakibin baskısına karşı 3-5-2'ye döndük. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi. Hafta hafta düşünüyoruz. Bu liderliği bırakmak istemiyoruz. Bunun neticesinde çok çalışıyoruz ve sonucunda da kazanıyoruz futbolcularımız ve ekibimizi kutluyorum" dedi.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR CEPHESİ

İttifak Holding Konyaspor´un teknik direktörü İsmail Kartal ise rakibin zor olduğunu bildiklerini söylerken, "İyi bir takıma karşı biz de bugün iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarı oyunun başlarında baskı yedik. Kendi yarı sahamızdan topu çıkarmakta biraz zorlandık. Antrenmanda bu eksikleri çalışmamıza rağmen geçişleri sağlayamadık. Bu da bizim tarafımızdan zorlayıcı bir durum söz konusu oldu. Sonra uzun toplarla baskıdan kurtulup hücum etmeye başladık. İlk yarı da 1 net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı hamleler sonucunda maçı çevirmeyi düşünürken 2 hücum oyuncumuz sakatlandı. Oyuncularımızın sakatlanması bütün planlarımızı bozdu. Elimizdeki oyuncularla Alanyaspor´a cevap vermek isteyerek maçı çevirmek istedik. Baktığımız zaten bütün 2´li mücadeleler de öndeyiz. Topla oynama hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Son dakika yakaladığımız pozisyonlarla biraz daha dikkatli olsak belki en kötü 1 puanla ayrılabilirdik. Oyuncuları ettikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuçta 1 maç kaybettik. Alanyaspor´a da başarılar diliyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Semih Tokatlı'nın açıklamaları

İsmail Kartal'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-11-29 18:55:14



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