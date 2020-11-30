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Bilişime pandemi dopingi ATSO Başkanı Çetin: “Dijital dönüşüm ile ilgili olarak 5 yıldır pek çok etkinlik düzenledik, Antalya için Antalya 4.0 adında bir vizyon belgesini ortaya koyduk” “Bizim 5 yıldır anlatarak yapamadığımızı pandemi 3 ayda gerçekleştirdi”

İHA

Bilişime pandemi dopingi ATSO Başkanı Çetin: “Dijital dönüşüm ile ilgili olarak 5 yıldır pek çok etkinlik düzenledik, Antalya için Antalya 4.0 adında bir vizyon belgesini ortaya koyduk” “Bizim 5 yıldır anlatarak yapamadığımızı pandemi 3 ayda gerçekleştirdi”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO’ya kayıtlı bilişim sektörünün 2017 yılından bu yana önemli bir büyüme kaydettiğini ifade etti. ATSO’nun 2016 yılında endüstri 4.0’ı gündeme alarak son 5 yılda inovasyon, dijitalleşme ve 4.0 üzerine ciddi farkındalık çalışmaları yaptığını söyleyen Başkan Davut Çetin, “Bizim 5 yıldır anlatarak yapamadığımızı pandemi 3 ayda gerçekleştirdi” dedi.
Özellikle dünyayı etkisi altına alan 2020 yılındaki pandemi döneminde bilişim sektörüne 141 yeni firmanın kaydolduğunu vurgulayan Başkan Davut Çetin, “ATSO olarak 2016 yılında gündemimize endüstri 4.0’ı aldık. Bir sonraki yıl olan 2017’yi ‘İnovasyon Yılı’ ilan ederek dikkatleri bu yöne çektik. 2017 yılına kadar ATSO’ya kayıtlı 497 bilişim şirketi varken son 4 yılda bu sayıya 451 yeni firma eklenerek bilişim sektöründe 948 firma faaliyet göstermeye başladı. Firma sayımız 4 yıl öncesine neredeyse 2 katına çıkmış oldu. Bu yönde Antalya’da çok ciddi bir büyüme yakaladık. TOBB tarafından düzenlenen en hızlı büyüyen şirket sıralamalarında bilişim firmalarımız öne çıkıyorlar. ATSO KÖK ödüllerimizde bilişim firmalarımız fark oluşturan projelerle bizleri mutlu ediyorlar. Yani sadece sayısal olarak değil, niteliksel olarak da önemli bir büyümeden bahsediyoruz. Antalya bu sektörde başarılı bir büyüme trendine oturmuş durumda. İlerleyen yıllarda bilişim sektörünün Antalya için tarım ve turizm gibi bir lokomotif bir sektör olmasını diliyorum” dedi.
“Geçen yıl söylediklerim bugün daha net anlaşıldı”
Bilişim sektörüne yatırım yapanların sayısının her geçen gün arttığını, dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinin bu büyümeye hız verdiğini ifade eden Davut Çetin, “Biz ATSO 2016 yılından bu zamana kadar dijitalleşme, eticaret, eihracat, 4.0 ve inovasyon konularının üzerine giderek üyelerimizi bu alana yönlendirmek için çalışmalar yürüttük. Geçen yıl bir meclis konuşmamda ‘Caddeden geçeni değil, internetten dolaşanı yakalamanın zamanıdır’ demiştim. Pandemi süreci ile bu sözlerimin doğruluğunu görmüş olduk. Keşke bu şekilde olmasaydı ancak anlıyoruz ki caddede mağazası olan herkesin artık dijital dünyada da yer alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
2020’de 141 yeni yatırım
Bilişim sektörüne 2020 yılında 141 yeni firmanın kayıt olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bu sayı 2019 yılının tamamında 129, 2018 yılında 102, 2017 yılında ise 79’du. Son 4 yılda bilişim sektörümüz 2 katı bir büyüme gerçekleştirmiş bulunuyor. Pandemi dönemi de sektörün büyümesinde önemli rol oynadı” dedi.
“5 yıldır anlatamadığımızı pandemi 3 ayda uygulattı”
Dijital dönüşüm ile ilgili olarak 5 yıldır pek çok etkinlik düzenlediklerini, Antalya için ise Antalya 4.0 adında bir vizyon belgesi ortaya koyduklarını de ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bizim 5 yıldır anlatarak yapamadığımızı pandemi 3 ayda gerçekleştirdi. İnsanlar hem ticarette hem de tüketim alışkanlıklarında bu duruma çok çabuk adapte oldular. Belki daha önce adını bile duymadığımız uzaktan toplantı uygulamaları bir anda hayatımızın vazgeçilmezine dönüştü. Hepimizin akıllı telefonlarına eticaret uygulamaları indirildi. İnsanlar artık her alanda kendisine daha hızlı ve kolay ulaşanı tercih ediyor. Yani rekabet dijitale de taşınmış durumda. Artık dijitalde çok daha ciddi bir rekabet söz konusu” diye konuştu.
2020 yılında 103 kişi ATSO ile eticaret ve eihracata başladı
ATSO olarak pandemi döneminde de özellikle dijitalleşme, eticaret ve eihracat konularında üyelere eğitim ve danışmanlık çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirten Başkan Davut Çetin, “Şubat ayından bu zamana kadar 9 eticaret ve eihracat eğitimi verdik. Bu eğitimlere yaklaşık 200 üyemiz katıldı. Bu katılımcılardan da 108’i eticaret ve eihracat yapmaya başladı. Bu rakamı yılsonuna kadar daha da yukarı taşımak istiyoruz” dedi.
Davut Çetin’den İNOVATSO’ya davet
Son olarak ATSO’nun 2017 yılında hayata geçirdiği inovasyon merkezi İNOVATSO’ya da girişimcileri davet eden Başkan Davut Çetin, “Bir fikrim var diyen, melek yatırımcı ile buluşmak isteyen ya da ürününü geliştirip ticarileştirmek isteyen herkese İNOVATSO’nun kapıları sonuna kadar açık. Bugüne kadar roket ve robot takımlarına, girişimci gençlerimize ve hayalini gerçekleştirmek isteyen pek çok kişiye hizmet verdik, vermeye devam ediyoruz. Katma değerli ürünleri, fikirleri ortaya çıkarmak isteyenleri İNOVATSO’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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