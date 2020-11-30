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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcu Birgül Erken, yeni rekorlara Mısır'da hazırlanıyor

DHA

Milli sporcu Birgül Erken, yeni rekorlara Mısır'da hazırlanıyor


Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-SUALTI Dalış Mili Takımı sporcusu Birgül Erken, yaz boyu Antalya'nın Kaş ilçesinde yaptığı hazırlık çalışmalarının ardından yeni rekorlar için hazırlıklarını Mısır'da sürdürüyor. Burada katıldığı bir şampiyonada yeni bir Türkiye rekoru kıran Birgül Erken, gelecek yıl yapılacak olan Sualtı Dalış Dünya Şampiyonası'na iddialı olarak hazırlandığını belirtirken, yeni dünya rekorları için destek beklediğini de söyledi.
Sualtı Dalış Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, bu yıl yaz boyunca Antalya'nın Kaş ilçesinde dünya rekortmeni Rus sporcu Alexey Molchanov ve Rus milli sporcularla birlikte hazırlık çalışmaları yaptı. Ardından 10 Ağustos günü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaptığı dalışta 160 metre olan 'tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe' kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu 165 metreye ulaşarak geçen Birgül Erken, tekrar çalışmaları için Kaş'a dönerek 28 Ekim günü Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü dolayısıyla 97 metrelik bir dalış yaptı. Su altında 30 metrekarelik Türk bayrağı açan Birgül Erken, 10 Kasım günü de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümü dolayısıyla denizde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
Kaş'ta çalışmalarını tamamlayan Birgül Erken, Rus sporcularla birlikte çalışmalarını sürdürmek amacıyla Mısır'a gitti. Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Dahab şehrinde çalışmalarını sürdüren Erken, Şarm El-Şeyh'te yapılan Aida Dünya Şampiyonası'na da katıldı. Birgül Erken katıldığı bu şampiyonada, FIM (Paletsiz sabit ağırlık) dalında daha önce 50 metre ile Şahika Ercümen'e ait olan Türkiye rekorunu 51 metreye çıkararak, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Milli sporcu Birgül Erken, "Burada bana Rixos Premium Seagate Oteli sponsorluk yaptı. O sayede burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Burada Rus dünya rekortmenleri ile antrenman yapıyorum. 2021 yılında gözümü yeni rekorlara diktim. Ayrıca 2021 yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacak olan CMAS Sualtı Dünya Dalış Şampiyonası ve Kaş Başka Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Sponsor bulabilirsem üç yeni dünya rekoru denemesine hazırlanıyorum. Yeni kıracağım rekorlarla ülkeme ve ülkemin insanlarına moral ve umut olmak istiyorum. Sporun ve sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Tek sorunum rekorlarım için destek verecek sponsorlar bulmak" dedi.
Birgül Erken, 2019 yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan CMAS Kaş Başka Dünya Şampiyonası'nda paletli değişken ağırlık dalında (CWTB) 66 metre, paletsiz sabit ağırlık dalında (FIM) 60 metre ile dünya üçüncüsü olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2020-11-30 10:56:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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