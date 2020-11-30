Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı.

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-11-30 11:28:32



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