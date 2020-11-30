'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', arama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Limanı'nda demirlendi.

Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', 10 Ağustos'ta Akdeniz'de başladığı 2 boyutlu arama faaliyetlerini tamamladı. Toplamda 10 bin 995 kilometre sismik arama verisi toplayan gemi, yeniden Antalya Limanı'na döndü. Limanda demirlenen gemi için bakım ve ikmal çalışmalarının başladığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-11-30 12:01:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.