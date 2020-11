Rektör Özkan: “Başkan Böcek’i taburcu etmeye hazırlanıyoruz” Rektör Özlenen Özkan: “Başkan Böcek bomba gibi” Başkan Muhittin Böcek, tedavi sürecinde ilk göz görüntülendi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, korona virüs nedeniyle uzun süredir üniversite hastanesinde tedavi gören Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından, “Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz” notuyla paylaştı. Uzun süre sonra ilk kez görüntülenen Başkan Böcek ise kendisiyle ilgilenen herkese teşekkürlerini sundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Covid19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bugün yapılan testte korona virüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" demişti.

21 Ağustos'ta da bir paylaşım yapan Başkan Böcek, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında bulunmuştu.



Durumu ağırlaştı

Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alındı. Böcek'in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid19 testi negatif çıkarken, uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. AÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından 9 Kasım'da normal servise alındı.



“Taburcu etmeye hazırlanıyoruz”

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Başkan Böcek’i ziyaret etti. Rektör Özkan ziyaret görüntülerini, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’i sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun” notuyla paylaştı.

Başkan Muhittin Böcek de Rektör Özkan başta olmak üzere, tedavisiyle ilgilenen, emek sarf eden tüm sağlık çalışanlarına ve dua eden vatandaşlara teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Muhittin Böcek’in Antalya için çok önemli bir isim olduğunu belirterek, “Çok mutluyuz sizi böyle gördüğümüz için. İnşallah görevinizin başına sizi görmek istiyoruz. Bakışınız enerji dolu. Antalya için çok iyi şeyler yapacaksınız inşallah” dedi.

