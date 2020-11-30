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Prof. Dr. Özkan: 3- 4 hafta içerisinde aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz

DHA

Prof. Dr. Özkan: 3- 4 hafta içerisinde aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite olarak aşı çalışmalarına da girdiklerini belirterek, "3-4 hafta içerisinde aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Aşı denildiği kadar etkili olursa, tünelin ucunda ışık görüyorum. Bu sürece daha pozitif bakıyorum. Şu an kötü durumda değiliz ama önemli olan herkesin kurallara özen göstermesi" dedi.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın hem sağlık hem de ekonomi açısından zor süreçten geçtiğini belirten Prof. Dr. Özkan, üniversitelere yapılan desteklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Göreve geldiği ilk andan itibaren eğitim sıkıntılarının ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özkan, "Gerekli ve kaliteli eğitim yapılamıyordu. Salgın nedeniyle ani gelişen bir durumdu. Herkes hazırlıksız yakalandı. O yüzden ilk geldiğimizden itibaren eğitimin kalitesi için çalışmalarımızı yaptık. Eğitim gerektiren sınavları, yüz yüze eğitime yakın bir şekilde kaliteli hale getirmek için uğraştık. Yeni bir yazılım modeli geliştirdik. Diğer yerlere örnek olduk. Her ne kadar bazı şikayetler olsa da genel olarak nedeni, öğrencilerin bir önceki dönem daha kolaya alışmış olmasıydı. Bu yüzden değişimlerimizi yaptık. Çocuğumun böyle bir sistemden böyle bir sınavla eğitilmesini isterdim. Bu anlamda bu sistem benim de içime sindi" diye konuştu.
'TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜYORUM'
Koronavirüs nedeniyle hasta kabulünün değiştiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın ve üniversite kurulunun önerileri doğrultusunda AÜ'de ve AÜ Hastanesi'nde önemli değişiklikler yaptıklarını aktardı. Acil durumlar dışında bazı tedavileri insan sağlığı için ötelemek zorunda kaldıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, koronavirüs vaka sayısı bakımından Antalya'nın diğer şehirlere göre daha şanslı bir il olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu iklimden de kaynaklanıyor. Havanın güzelliği, sıcaklığı nedeniyle hala kapalı ortamlarda bulunma gereksinimi hissetmiyoruz. Bu yüzden AÜ Hastanesi'nin kapasitesi dolu diyemeyeceğim. Burada önemli olan maske, mesafe ve kurallara bağlı kalmak. Kurallara riayet edildiği takdirde çok dolup taşacağını düşünmüyorum. Aşının etkisi çok önemli. Biz aşı çalışmalarına da girdik. Çalışmalara bakıldığında etkili olacağı iddia ediliyor. 3-4 hafta içerisinde aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Aşı denildiği kadar etkili olursa, tünelin ucunda ışık görüyorum. Bu sürece daha pozitif bakıyorum. Şu an kötü durumda değiliz ama önemli olan herkesin kurallara özen göstermesi" diye konuştu.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 4 ay önce zorlu bir dönemde göreve başladığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın destekleriyle üniversitenin geçmiş dönemden kalan yüklü miktarda borcunun yüzde 80'inin kapatıldığını aktaran Prof. Dr. Özkan, AÜ'nün gelişmesi için gerek kentin ileri gelen yetkilileriyle gerek eğitim alanındaki çalışmalarla çeşitli projeler yürüttüklerini anlattı.
'MADDİ SORUNLARIMIZIN BÜYÜK KISMINI OMUZLADILAR'
Cumhurbaşkanı tarafından sadece AÜ'nün değil, başka üniversitelerin de borçlarına destek verildiğini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız hala desteğini devam ettiriyor. Bu bizler için çok önemli, çünkü sağlık desteklenmezse gerisi çok sıkıntılı. Bu yüzden son derece destek olup maddi sorunlarımızın büyük kısmını omuzladılar" dedi.
'SAĞLAM LABORATUVARLARIN ADIMLARI ATILDI'
AÜ'de revizyonların sadece sağlık alanında değil, tedavi alanlarında da yapılacağını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bunun için araştırma merkezlerinin, laboratuvarların olması gerekiyor. Bunu sadece kamudan beklememek gerekiyor. Özel sektörün de bir şekilde taşın altına elini koyması lazım. Onlarla da iletişim halindeyiz. Sadece tedavi değil, tedavi yöntemlerini bulmak da Türk bilim insanlarının yapması gereken şeylerden biri. Bu yolda adımlarımızı sağlam bir şekilde atmak için uğraşıyoruz. Göreve geldiğimde yapmak istediğim şeylerden biri sağlam laboratuvarların olmasıydı. Bunların da adımlarını atmaya başladık" dedi.
'KAFA KAFAYA VERİP LİDER OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'
AÜ'nün kalkınması için fahri danışmanlarının kentin ileri gelen öncü insanlarıyla çalışmalar yürüttüğünü aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kentin ihtiyaçları, sorunları nedir? Üniversite olarak kente nasıl faydalı olabiliriz? Kafa kafaya verip, bir şekilde lider olmaya çalıyoruz. Üniversitenin asli görevi sorunları ortaya koymak ve çözümde katkıda bulunmaktır. Bu anlamda fahri danışmanlarımız maddi manevi her anlamda yardımcı oluyor. Sadece maddi iş birliği yapmıyoruz. İstihdam, fikirlerimizin pratiğe dökülmesi anlamında da faydası oluyor. Üniversitenin bir şekilde şehirle organize olup iletişim halinde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, önemli olanın motivasyonu yitirmeden, kurallara uyarak sabırla ve iyi niyetle, bütün enerjiyi ortaya koyarak, hedef doğrultusunda çalışmaya devam etmek olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-11-30 12:52:56

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