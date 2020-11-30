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Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası

DHA

Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da oturan KeramattinFatmana Kabakçı çifti, zihinsel engelli 2 erkek çocuklarının gürültü yaptıkları iddiasıyla komşuları tarafından apartmandan çıkarılmak istendiklerini söyledi. Anne Fatmana Kabakçı, "Bu iftiraları atanları Allah'a havale ediyorum" derken, Baba Keramettin Kabakçı da kendilerine karşı linç girişimi başladığını söyledi. 
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde 9 katlı bir apartmanın 1'inci katında oturan KeramattinFatmana Kabakçı, doğuştan engelli çocukları Habip Süleyman (28) ve İbrahim Kuddusi (20) ile birlikte yaşıyor. Ev hanımı Fatmana ve işsiz Keramettin Kabakçı, çocuklarına bağlanan engelli aylığıyla hem çocukların bakımını sağlıyor hem de geçinmeye çalışıyor. Çiftin çocuklarının zaman zaman duvarları balyozla kırıp, dolap ve kapılara zarar verdiği iddiası üzerine 19 dairenin 17'si bir araya gelerek Kabakçı ailesinin binadan çıkarılması için imza topladı.
GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
İmza kampanyasını duyan Keramettin ve Fatmana Kabakçı çifti büyük üzüntü yaşadı. Çocuklarının hiçbir şekilde gürültü yapmadığını ve kendilerine iftira atıldığını söyleyen Kabakçı çifti, oturdukları dairede duvara çivi dahi çakılmadığını söyledi. Hiçbir zaman dışarı çıkmadığını, çocuklarıyla ilgilendiğini gözyaşlarıyla anlatan Fatmana Kabakçı, "Binada başka gürültüler de olsa bizden biliyorlar. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.
İFTİRA ATILDI
Baba Keramettin Kabakçı ise daire sahiplerinin iftira attığını ve iftiralarını ispatlamak zorunda olduklarını ifade ederek, "Doğuştan zihinsel engelli çocuklarım. Duvarlarımızda ne bir kırık ne bir çatlak var. Onlar gürültü yapıyor ama bize mal ediliyor. Çocukların engelinden dolayı bir linç girişimi var. Nefret var. Bu duruma çok üzüldük" diye konuştu.
Karşı apartmanın görevlisi Bayram Arslan ise yıllardır Kabakçı ailesini tanıdıklarını ve hiçbir zaman gürültü yaptıklarını duymadığını söyledi. Site yönetimi ise kendilerine imzalarla ilgili henüz başvuru olmadığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-11-30 12:52:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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