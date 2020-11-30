Kepez’de bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama olacak

Kepez Belediyesi, ilçedeki 134 noktaya ‘Bayat Ekmek Toplama Kutusu’ yerleştirecek. İsrafın önlenmesi hedeflenen bu çalışmayla toplanan bayat ekmekler sokak hayvanları için kuru mamaya dönüştürülecek.

Kepez Belediyesi tarafından hem israfın önüne geçilmesi, hem de sokak hayvanlarının yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla ‘Bayat Ekmek Toplama Projesi’ başlatılıyor. Proje kapsamında ilk etapta ‘Bayat Ekmek Toplama Kutusu’ imalatına başlandı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün konteyner üretim atölyesinde bayat ekmek toplama kutularının üretimine geçildi. Metalden 40x120 santimetre ebatlarında üretilen ekmek kutularının ilk etapta 50’si Kepez Vakfı’nın ekmek büfelerine konulacak. İlerleyen süreçte Kepez’in 134 noktasına yerleştirilecek bayat ekmek toplama kutuları, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan ekmeklerin çöpe karışmadan tek bir yerde toplanmasını sağlayacak.

İsraf önlenecek

Kepez Belediyesi, üretilen ekmeğin günlük yüzde 10’unun çöpe atıldığı ülkemizde Bayat Ekmek Toplama Kutusu Projesi ile israfı önlerken, çöpe atılan bayat ekmeklerin işlenerek sokak hayvanlarına mamaya dönüştürülmesini sağlayacak. Kepez Belediyesi yetkilileri, önümüzdeki günlerde belirli noktalara yerleştirilecek toplama kutularına küflenmiş ekmek ve diğer atıkların atılmamasını istedi. Bayat ekmekler, isteyen Kepezli besicilere de verilecek. Kepez Belediyesi, hizmet binası yemekhanesinden çıkan organik atıkları da sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyor.

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