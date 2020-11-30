Trafik kazasında 3 ve 8 yaşındaki kardeşler yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 ve 3 yaşlarındaki 2 kardeş yaralandı.
Kaza, Sorgun Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki Ali Özden’in kullandığı 07 JU 906 plakalı ticari araç ile Hüseyin İnce’nin kullandığı 07 ALV 655 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada Hüseyin İnce’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Hasan Berat İnce ve 3 yaşındaki Eylül İnce yaralandı. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Yaralılar, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.