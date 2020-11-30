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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)

DHA

Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)


'KOMPLİKE VE ZOR BİR HASTAYDI'
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edilmeye hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün sabah paylaşılan ilk görüntüsü sonrası Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, açıklamada bulundu. Başkan Böcek'in 2 ayı geçen sürede üniversite hastanesinde tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Hep konuşuyoruz zaten, ilk geldiğinde bir hayli kötüydü. Bizim için o anlamda zor, komplike bir hastaydı çünkü. Bütün Türkiye de merakla başkanın tedavi sürecini takip ediyordu ve bu anlamda da bizim için biraz daha zordu. Her hastaya olduğu gibi bu hastada da ciddi emekleri var hocalarımızın, çok teşekkür ediyorum kendilerine, ciddi bir emek verildi. Bu 2 ay zarfında da peyderpey yavaş yavaş toparladık. Videoyu da gördünüz zaten ciddi emek verildi bu zamana gelinmesi için ama tabi Allah'ın da takdiri, onun da bir mucizesi" dedi.
'1-2 GÜN İÇİNDE TABURCU OLABİLİR'
Başkan Böcek'in ilk geldiğinde sağlık durumunun çok sıkıntılı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkan, "Şu an için gayet iyi. Kendiniz de gördünüz zaten fotoğraf ve videolardan sesi iyi, enerjisi çok iyi zaten. Kendini iyi, güvende hissettiği zaman bizim için hiçbir sıkıntısı yok. En yakın zamanda taburcu olacak ama tabi aile ve doktorlar karar vereceğiz buna. Çok uzun bir zaman değil. Kendini çok güvende hissetmek istiyor Muhittin başkan. O anlamda çok kısa bir süre içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok taburcu etme anlamında da ama kendini sanıyorum daha güvende hissediyor ve 1-2 gün içinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor. Fizik tedavisi devam ediyor, sabah akşam uzun seanslarla ve durumu gayet iyi" diye konuştu.
'YÜRÜYOR, İSTEDİĞİNİ YAPABİLİYOR'
Başkan Böcek'in taburcu edildikten sonra muhtemelen evine geçeceğini ve evinde de bir müddet dinleneceğini anlatan Prof. Dr. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Elini, ayağını oynatıyor zaten, herhangi bir sıkıntısı yok. Artık bundan sonrası tabi ona kalmış. Taburcu olduktan sonra rehabilitasyon dışında fazla bir destek tedaviye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum, aksi halde zaten taburcu edemezdik. Oksijenizasyonunda, yemek yemesinde, hareketlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Hareketlerini daha da iyi kılmak anlamında, daha güçlü olması anlamında rehabilitasyonu devam edecektir. Bunda nerede olduğunun çok da bir önemi yok aslına bakarsanız."
Başkan Böcek'in kronik hastalıklarının süreci biraz daha komplike hale getirdiğine de değinen Rektör Özkan, "Ama şu anda tedavisi tam olarak yapıldı, herhangi bir sıkıntısı yok. Yemeğini yiyebiliyor, kendisini ifade edebiliyor, gayet iyi bir şekilde öz bakımını yapıyor. Hareketlerinde de herhangi bir sıkıntı yok ve bundan sonra çok da bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası hayatını idame ettirmesi bakımından" dedi.
Rektör Özkan, Başkan Böcek'in yürüyebildiğini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-11-30 13:57:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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