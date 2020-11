Rektör Özkan Başkan Böcek’in taburcu olacağı tarihi verdi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “1-2 gün içerisinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, korona virüs nedeniyle uzun süredir üniversite hastanesinde tedavi gören Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son durumuna ilişkin, “12 gün içerisinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Covid19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bugün yapılan testte korona virüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" demişti.

21 Ağustos'ta da bir paylaşım yapan Başkan Böcek, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında bulunmuştu.

Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakıma alındı. Böcek'in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid19 testi negatif çıkarken, uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. AÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından 9 Kasım'da normal servise alındı.



“12 gün içerisinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor”

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu sabah Başkan Böcek’i ziyaret etti. Görüntülerin üniversite sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından, Böcek’in sevenleri büyük sevinç yaşadı. Rektör Özkan ziyarete ilişkin gazetecilere bir açıklamada bulundu. Özkan, Başkan Böcek’in 2 ayı geçkin süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde olduğunu hatırlattı. Böcek’in bu hale gelmesinde çok ciddi bir emek olduğunun altını çizen Özkan, “Allah’ın bir takdiri. Şu an için gayet iyi. Sesi iyi, enerjisi çok iyi zaten. Bunun dışında hiçbir sıkıntısı yok. Taburcu olması için aile ile doktorlar aynı anda karar vereceğiz buna. Şu anda taburcu olmamasını gerektiren bir sıkıntı yok ama kendini güvende hissediyor burada. 12 gün içerisinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor. Fizik tedavisi sabah akşam devam ediyor. Muhtemelen eve geçer, bir müddet evde dinlenir diye düşünüyorum. Elini ayağını oynatabiliyor zaten. Bundan sonrası ona kalmış” dedi.



“Herhangi bir sıkıntısı yok”

Böcek’in taburcu edilmesinin ardından rehabilitasyon desteği dışında bir desteğe ihtiyaç duymayacağını aktaran Özkan, “Aksi halde zaten taburcu edemezdik. Oksijenasyonunda, yemek yemesinde ya da hareketlerinde bir sıkıntı yok. Daha da güçlü olması anlamında rehabilitasyonu devam edecektir. Bunun da nerde olduğunun bir önemi yok. Kronik hastalıklarından dolayı muhtemelen çok ağır geçirdi. Başkanımız çok da genç değil elbette. Daha gençlerde böyle tablolar karşımıza çok nadir geliyor. Kronik hastalıkları bu süreci biraz daha komplike bir hale getirdi. Şu anda tedavi tam olarak yapıldı ve herhangi bir sıkıntısı yok. Yemeğini yiyebiliyor, öz bakımını ve hareketlerini de yapabiliyor. Bundan sonraki süreçte hayatını idame ettirmek anlamında bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

