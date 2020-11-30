Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı

DHA

Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 6 gündür kayıp olduğu bildirimiyle polis tarafından aranırken ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulunan Aykut Çakal'ın(24) katil zanlılarından Suriyeli Muhammet G., tutuklandı. Muhammet G. ifadesinde, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini itiraf etmişti. 
Antalya' da bir giyim mağazasının zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan İstanbul'da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamadı. Aile, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Aykut Çakal'ın ayağına sıcak su döküldüğünü bu nedenle rapor aldığını, o tarihten itibaren cep telefonunun sinyal vermediğini belirledi.
`AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRDI´ İDDİASI
Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu öne sürdü. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Muhammet G.'yi aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU
Çalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal'ın benzeri Muhammet G.'ye ulaştı. Gözaltına alınan Muhammet G., Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Muhammet G.'nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'un Silivri ilçesine gönderildi. Diğer yandan polis, şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 86 bin TL'ye sattıklarını saptadı. Bulunan otomobile el konuldu.
SURİYELİ ZANLI TUTUKLANDI
Gözaltındaki Muhammet G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Muhammet G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Polis, Aykut Çakal'ın yakın arkadaşı olduğu belirlenen M.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, zanlının sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-11-30 16:36:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü (2)
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü (2)
‘Dur’ ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı Sürücüye 5 bin 407 TL, araç sahibine de 3 bin 300 TL olmak üzere toplam 8 bin 704 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER ‘Dur’ ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi ‘Dur’ ...
Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya başlamak bizi mutlu etti”
YEREL HABERLER Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya ...
Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesinden şok iddia Mübeyyen Güner Dalkılıç: “Uyuşturucu madde satmasına izin vermediği için, benim çocuğumu yok ettiler” “Kadir’in kiralık katil olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesinden ...
Antalya Hıfzıssıhha’dan anasınıfları hakkında yeni karar Antalya’da yarından itibaren anaokulu, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretim online yapılacak
YEREL HABERLER Antalya Hıfzıssıhha’dan anasınıfları hakkında yeni ...
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü/ Ek ...
Başkan Uysal, “Kamu kaynaklarını koruyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Kamu kaynaklarını koruyacağız”
Sismik veri toplayan Oruç Reis, Antalya Limanı’na döndü
YEREL HABERLER Sismik veri toplayan Oruç Reis, Antalya Limanı’na ...
'Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler'
YEREL HABERLER 'Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler'
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu Araçta bulunanlar kendilerini dışarı atarken, çevredeki esnaf ve araç sahipleri yangın tüpüyle yangına müdahalede bulundu Yanan otomobil, esnaf ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü
YEREL HABERLER Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf ...
Rektör Özkan Başkan Böcek’in taburcu olacağı tarihi verdi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “1-2 gün içerisinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor”
YEREL HABERLER Rektör Özkan Başkan Böcek’in taburcu olacağı tarihi ...
Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda/ Ek fotoğraflar
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu Parçalar halinde toplamda 155 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu Parçalar halinde ...
Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1‘i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1‘i ağır 5 ...
Balkondan düşen Ali, 22 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen Ali, 22 günlük yaşam savaşını ...
Trafik kazasında 3 ve 8 yaşındaki kardeşler yaralandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında 3 ve 8 yaşındaki kardeşler yaralandı
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü
Kepez’de bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama olacak
YEREL HABERLER Kepez’de bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama ...
Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istendikleri iddiası
YEREL HABERLER Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak ...
Prof. Dr. Özkan: 3- 4 hafta içerisinde aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkan: 3- 4 hafta içerisinde aşının ne ...
Sığırcıkların gökyüzü dansı
YEREL HABERLER Sığırcıkların gökyüzü dansı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X