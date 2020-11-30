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Antalya'da kayıp gencin öldürülmesine 1 tutuklama Kaybolduktan 6 gün sonra ormanda toprağa gömülü bulunan 24 yaşındaki gencin katil zanlılarından biri tutuklanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

İHA

Antalya'da kayıp gencin öldürülmesine 1 tutuklama Kaybolduktan 6 gün sonra ormanda toprağa gömülü bulunan 24 yaşındaki gencin katil zanlılarından biri tutuklanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor

Antalya’da kayıp olarak arandığı esnada ormanlık alanda toprağa gömülü bulunan gencin katili olduğu iddia edilen şüphelilerden Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
Bir süre önce Burdur’un Bucak ilçesinden Antalya’ya taşınan ve bir AVM’de giyim mağaza zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan 24 yaşındaki Aykut Çakal’dan 23 Kasım gecesinden beri haber alamayan İstanbul’daki ailesi durumu polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, Çakal’ı arama çalışması başlattı. Ayağına sıcak su döküldüğü için raporlu olan Çakal’ın cep telefonunun da ortadan kaybolduğu günden beri kapalı olduğu belirlendi. Polis aramalara rağmen Aykut Çakal’a ait bir ize rastlayamazken, gencin yakınları Çakal’ın otomobilinin Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığı, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu iddia etti. M.K.’nın satış sırasında arkadaşı Aykut Çakal’a benzeyen Suriyeli bir kişiyi yanında getirdiği ve aracın sahibiymiş gibi satışı yaptığı öne sürüldü. İhbarın ardından çalışmalarını derinleştiren polis, Aykut Çakal’ın yerine geçip otomobilini sattıkları öne sürülen Suriye uyruklu şüpheliye ulaştı. Şüpheli M.G.'nin ifadesinde Aykut Çakal’ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile birlikte boğarak öldürdüklerini ve ormanlık alana gömdüklerini söylediği ileri sürdü. İfadenin ardından Varsak bölgesindeki ormanlık alanda araştırma yapan polis, Aykut Çakal’ın cansız bedenine ulaştı. Darp ve işkence edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ileri sürülen gencin cesedi 30 santimetre derinlikte gömülü bulundu. Gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Çakal’ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’un Silivri ilçesine gönderildi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Suriye uyruklu M.G. ve Aykut Çakal’ın yakın arkadaşı M.K.’nın 86 bin TL’ye sattıkları otomobili de bularak el koydu.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı. Ekipler Isparta, İzmir ve son olarak Hatay’a gittiği belirlenen M.K’yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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