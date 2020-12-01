Tarım işçisi arılara, seralara girmeden PCR testi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım işçisi arılara, seralara girmeden PCR testi

DHA

Tarım işçisi arılara, seralara girmeden PCR testi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) TARIM kenti Antalya'da hizmet veren firma, örtü altı tarımda tozlaşmayı sağlayan bombus arılarından seralara girmeden önce numune alarak PCR testinden geçiriyor. Sağlıklı olduğu anlaşıldığında kraliçe bombus arılarının yanına işçi arılar verilip, bir süre sonra kendi kolonilerini oluşturmaları bekleniyor. Bombus arıları, 12 ay boyunca Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiliyor.
Türkiye, yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Antalya, 3 milyon 667 bin dekar tarım arazisinin 239 bin dekarında örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alıyor. Tarımın merkezi Antalya'da özellikle kış aylarında başta domates olmak üzere biber, patlıcan, kabak, salatalık gibi birçok ürün serada üretilerek, hem iç pazar hem de Avrupa ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Antalya ve Türkiye'deki seraların büyük bölümünde, hormon da denilen bitki gelişim düzenleyicisi ilaçlar yerine, bombus arıları kullanılarak, doğal yolla tozlaşmayla üretim yapılıyor.
Bombus arılarıyla polinasyon ve biyolojik mücadelede uzman haline gelen Antalya'da hizmet veren bir firma, kimyasal zirai mücadele ilaçlarının azaltılmasıyla yüksek verim ve kalitede hizmet vererek tarıma destek sağlıyor. Örtü altı ve açık alan bitkilerinde tozlaşmayı sağlayan başta bombus arıları olmak üzere faydalı böcekler ve akarları özel bir bakımdan geçiren firma, sağlıklı çalışma ortamıyla atıksız ve sağlıklı ürün imalatı yapıyor. Fabrikaya kurulan laboratuvarda bombus arıları özel bir bakımdan geçiyor. Bombus arılarından alınan örnekler PCR test laboratuvarında incelemeye alınıyor. Özel bir inceleme yapılan bombus arılarının bir hastalık taşıyıp taşımadıkları, ayrıştırılarak garanti altına alınıyor. Daha sonra hastalık olmayan bu kraliçelerin oluşturduğu koloniler, örtü altı tarımda sahaya inmek için hazır hale getiriliyor.
ARILARA PCR TESTİ YAPILIYOR
Genel Müdür Yağız Süzen, şirketlerinde doğal polinasyon ve biyolojik mücadele sektöründe hizmet verdiklerini anlattı. Doğayı kopyalayarak, sürdürülebilir tarıma katkı sağladıklarını aktaran Süzen, "Doğada rüzgar ve böceklerin gerçekleştirdiği tozlaşmayı, örtü altında seralarda bombus arılarının yardımıyla yılın 12 ayı boyunca gerçekleştirebiliyoruz. Ürettiğimiz bombus arılarının kalitesini, bilinen arı hastalıklarına karşı hem mikroskop altında gözle hem de moleküler gen seviyesinde PCR ile test ediyoruz. Hastalıklardan ari olduklarını teyit ediyoruz. Bu sayede sağlıklı ve verimli kolonilerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.
AMAÇ, HORMON VEYA KİMYASAL ARAÇ KULLANIMINI AZALTMAK
Yapılan PCR testinde sadece arılara özel hastalıkların incelendiğini vurgulayan Süzen, "Biyolojik mücadele konusunda zararlı böceklerin doğal düşmanları olan faydalı böceklerin ikisini Antalya'daki tesisimizde üretiyoruz. Ziraat mühendislerimizin gözetiminde üreticiyle buluşturuyor, kendilerinin rutin kontrolleriyle de takip ediyoruz. Nihai amacımız hormon veya kimyasal ilaç kullanımını azaltarak insan sağlığına faydalı olmak" diye konuştu.
ARILAR KENDİ KOLONİLERİNİ OLUŞTURUYOR
Kraliçe arı ve işçi arıların bir araya geldikleri özel alanı anlatan Yağız Süzen, "Burada kraliçe arı ve yanlarına koyduğumuz işçi arılarla beraber kendi kolonilerini oluşturmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık 8-10 haftalık süreçte bunlar müşteriyle buluşacak şekilde hazırlanıyor. Şu an gelişme aşamasındalar. Daha sonra bunları paketleyerek Fethiye'den Mersin'e, İç Anadolu'da Afyon'a kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örtü altında bombus arısıyla tozlaşma sağlamak isteyen müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.
Genel Müdür Süzen, "Koronavirüs pandemi sürecinde önceliğimiz çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve hizmet sağladığımız müşterilerimizin sağlığını korumak. Bu amaçla bir dizi koruyucu ve önleyici önlem aldık. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 güvenli üretim belgesi almaya kazandık. Bildiğimiz kadarıyla sektörümüzde bu belgeyi alan ilkiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-12-01 09:19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona sürecinde mini sebzelere ilgi arttı
YEREL HABERLER Korona sürecinde mini sebzelere ilgi arttı
Antalya'da kayıp gencin öldürülmesine 1 tutuklama Kaybolduktan 6 gün sonra ormanda toprağa gömülü bulunan 24 yaşındaki gencin katil zanlılarından biri tutuklanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp gencin öldürülmesine 1 ...
Antalya SMMM Odası’ndan web konferans
YEREL HABERLER Antalya SMMM Odası’ndan web konferans
Çöken sera enkazı, TARSİM tarafından kaldırılacak
YEREL HABERLER Çöken sera enkazı, TARSİM tarafından kaldırılacak
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü (2)
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü (2)
Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli ...
‘Dur’ ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı Sürücüye 5 bin 407 TL, araç sahibine de 3 bin 300 TL olmak üzere toplam 8 bin 704 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER ‘Dur’ ihtarına uymadı, caddelerde terör estirdi ‘Dur’ ...
Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya başlamak bizi mutlu etti”
YEREL HABERLER Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya ...
Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesinden şok iddia Mübeyyen Güner Dalkılıç: “Uyuşturucu madde satmasına izin vermediği için, benim çocuğumu yok ettiler” “Kadir’in kiralık katil olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesinden ...
Antalya Hıfzıssıhha’dan anasınıfları hakkında yeni karar Antalya’da yarından itibaren anaokulu, anasınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim öğretim online yapılacak
YEREL HABERLER Antalya Hıfzıssıhha’dan anasınıfları hakkında yeni ...
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü/ Ek ...
Başkan Uysal, “Kamu kaynaklarını koruyacağız”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Kamu kaynaklarını koruyacağız”
Sismik veri toplayan Oruç Reis, Antalya Limanı’na döndü
YEREL HABERLER Sismik veri toplayan Oruç Reis, Antalya Limanı’na ...
'Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler'
YEREL HABERLER 'Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler'
Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf koştu Araçta bulunanlar kendilerini dışarı atarken, çevredeki esnaf ve araç sahipleri yangın tüpüyle yangına müdahalede bulundu Yanan otomobil, esnaf ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü
YEREL HABERLER Hareket halindeki araç alev aldı, yardıma esnaf ...
Rektör Özkan Başkan Böcek’in taburcu olacağı tarihi verdi Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: “1-2 gün içerisinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor”
YEREL HABERLER Rektör Özkan Başkan Böcek’in taburcu olacağı tarihi ...
Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten 105 gün sonra ilk görüntü (4)
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı
'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda/ Ek fotoğraflar
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu Parçalar halinde toplamda 155 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu Parçalar halinde ...
Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1‘i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1‘i ağır 5 ...
Balkondan düşen Ali, 22 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen Ali, 22 günlük yaşam savaşını ...
Trafik kazasında 3 ve 8 yaşındaki kardeşler yaralandı
YEREL HABERLER Trafik kazasında 3 ve 8 yaşındaki kardeşler yaralandı
13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X