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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM’den madencilik sektörüyle ilgili sevindirici karar

İHA

TBMM’den madencilik sektörüyle ilgili sevindirici karar

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO 3’üncü Grup Madencilik Meslek Komitesi’nin çalışmaları ve ATSO Yönetim Kurulu’nun girişimleri sonucunda TBMM’den sektörü sevindiren kararın çıktığını açıkladı. Çetin, “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı” dedi.
Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, bu kanunun gündeme taşınmasında ve hayata geçmesinde ATSO 3’üncü Grup Madencilik Meslek Komitesi’nin talep ve yoğun çalışmalarının önemli katkısının olduğunu belirtti.
Düzenlemeyle ilgili de açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bağlantı hattının tüketici veya üretici tarafından tesis edilmesi halinde, işletme ve bakım sorumluluğunun dağıtım şirketine devredilmesi, sonrasında tüketicilerden veya üreticilerden de bağlantı bedeli alınmaması yönündeki talebimizi 3’üncü Grup Madencilik Meslek Komitemizin önerisiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına iletmiştik. Bu talebimizi TOBB kanalıyla bir süredir takip ediyorduk. Çalışmalarımız sonuç verdi ve enerji ve madencilikte birçok yenilikle birlikte bu talebimizi de karşılayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla birlikte enerji ve madencilikte üretim çarklarının daha güçlü döneceğine inanıyorum. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Tüketicilerden ve üreticilerden bağlantı bedeli alınmayacak”
Yeni alınan kararla birlikte bağlantı hattının tüketici veya üretici tarafından tesis edilmesi halinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığının dağıtım şirketine devredileceğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, “Bağlantı hatları hakkındaki sorun sektörümüz tarafından uzunca bir süredir dile getiriliyordu. Bu konuyu Yönetim Kurulu olarak ilgili mercilere taşıdık ve çalışmalarımız meyvelerini verdi. Yapılan düzenleme ile sektördeki bağlantı bedeli konusundaki sorun ortadan kalmış oluyor” dedi.
Çetin, kanunla maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun da ortadan kaldırılacağını söyledi. Çetin, “Yeni düzenlemeyle birlikte, Maden Kanunu'na göre ruhsat bedelinin tamamının Ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakam Haziran ayı sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılacak, aksi halde ruhsat iptal edilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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