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Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli çocuklar için sosyal hizmetler devreye girdi Ailenin evine gelen yetkililer, çocukların durumuna ilişkin inceleme başlattı Baba Keramettin Kabakçı: "Allah bize bir imtihan vermiş. Bu çocuğu götürüp sosyal hizmetlere verseniz iki gün sonra cenazesini alırsınız. Çünkü bu çocuğun dilinden anlamazlar" "Çocuklara işkence olmadığını, herhangi bir ters davranış bulunmadığını ve çocukların rahatlığını gördüler ve gittiler"

İHA

Binadan tahliyesi istenen zihinsel engelli çocuklar için sosyal hizmetler devreye girdi Ailenin evine gelen yetkililer, çocukların durumuna ilişkin inceleme başlattı Baba Keramettin Kabakçı: "Allah bize bir imtihan vermiş. Bu çocuğu götürüp sosyal hizmetlere verseniz iki gün sonra cenazesini alırsınız. Çünkü bu çocuğun dilinden anlamazlar" "Çocuklara işkence olmadığını, herhangi bir ters davranış bulunmadığını ve çocukların rahatlığını gördüler ve gittiler"

Antalya’da 9 katlı, 19 daireli binada sakinlerinin gürültü gerekçesiyle tahliyesini istediği 2 zihinsel engelli çocuğun durumun ilişkin Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.
Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde 9 katlı bir apartmanın 1. kat dairesinde 2 zihinsel engelli çocuklarıyla yaşayan KeramettinFatma Kabakçı, kısa süre önce bina sakinleri ile gürültü konusunda sorun yaşamaya başladı. 19 dairenin bulunduğu binada yaşanan gürültü birkaç kez polise de taşındı. Komşular, ailenin Habip Süleyman (28) ve İbrahim Kuddusi (20) isimli iki zihinsel engelli oğlunun sürekli gürültü yaptığı iddiasıyla binadan tahliye edilmeleri için imza toplamaya başladı. 19 daireden 17’si tahliye için getirilen belgeye imza attı. Bina sakinleri ailenin sokağa atılmasını değil, çocukların uygun bir ortama taşınmasını ve gerekli rehabilitasyon eğitimi almaları için destek istedi. Kabakçı ailesi ise gürültü söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Sosyal hizmetler devreye girdi
Yaşanılanların ardından Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Müdürlüğe bağlı ekipler, Kabakçı çiftinin evine gelerek ailenin durumuna ilişkin değerlendirme yapmak üzere araştırma yaptı.

“Ev alma komşu al demişler”
Apartman sakinlerinin rahatsızlığını kabullenmeyen Keramettin Kabakçı, çocuklarının ses çıkarmadığını ve saldırgan olmadıklarını savundu. 2 oğluna 1 yıl boyunca rehabilitasyon desteği almak için başvurduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını anlatan Kabakçı, başka bir eğitim merkezinde de umdukları ilgiyi görmedikleri için vazgeçtiklerini söyledi. Komşularının imza toplaması ve şikayette bulunmasına anlam veremediğini dile getiren Kabakçı, “Ne yaptım ben bu insanlara? Ev alma komşu al demişler. Ama ben bu insanların birleşip organize olduklarını çözemedim” dedi.

“İnsanlık istiyorum”
Olayın ardından evlerine sosyal hizmetlerden gelindiğini belirten Kabakçı, “Çocuklara işkence olmadığını, herhangi bir ters davranış olmadığını ve çocukların rahatlığını gördüler ve gittiler. Çocuklarımıza biz kendimiz bakarız, sadece ders alırlar. Onlarla mutluyuz. Allah bize bir imtihan vermiş. Bu çocuğu götürüp sosyal hizmetlere verseniz iki gün sonra cenazesini alırsınız. Çünkü bu çocuğun dilinden anlamazlar. Biz 28 senedir bir oğlumuza, 20 senedir diğer oğlumuza bakıyoruz. 28 senedir bir şey olmamış da bugün mü olmuş? Ben insanlık istiyorum. Allah insanlara merhamet versin” diye konuştu.

“Çocuklarımı vermem”
Anne Fatma Kabakçı da, çocuklarının saldırgan bir yapıda olmadığını ifade ederek, “Çocuklarım saldırgan olsa, birini yaralar. Şu ana kadar kimseyi yaralamadılar. Dışarıya çıkmıyorlar. Büyük olan çocuğum ilaçlarını kullanıp erken yatıyor, küçük de ilahi dinler genelde. O uyuyana kadar ben uyumuyorum. Sosyal hizmetler de çocukların halini gördüler ve durumu izah ettik onlara. Ben çocuklarımı vermem. Onlar için yaşıyorum. Onlar versin çocuklarını. Dertleri ne bu kadar. Hiç Allah’tan korkmuyorlar mı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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