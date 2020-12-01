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Antalyaspor'dan hakem hatalarına sert tepki "Hakkımızı arama noktasında geri adım atmayacağız"

İHA

Antalyaspor'dan hakem hatalarına sert tepki "Hakkımızı arama noktasında geri adım atmayacağız"

Antalyaspor Yönetim Kurulu, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynadığı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Maçın sahada mücadele eden futbolcuların emeğinin çalındığı bir karşılaşma olarak tarihteki yerini aldığı kaydedilen açıklamada, "90 dakika içerisinde birçok düdüğü tartışmaya açık olan hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Özgüç Türkalp’in son dakikada verdiği kararlar, sadece kulübümüzün değil, hakem camiasının tarihindeki yerini de alacaktır" denildi.
Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Antalyaspor Yönetim Kurulu futbolu yönetenlere kamuoyunun aydınlatılması amacıyla şu soruları sıraladı: "Öncelikle; 24 saat önce oynanan Gaziantep FK – Yeni Malatyaspor karşılaşmasının VAR hakemi olan Özgüç Türkalp, neden 24 saat arayla iki Süper Lig maçının VAR hakemi olarak atanmıştır? 24 saat önce oynanan maçın son dakikasında yaşanan pozisyonda maçın hakemi Ali Palabıyık’ı izlemeye çağırarak nizami pozisyonda yanlış yönlendiren Türkalp, 1 gün sonra yine maçın hakemini yanıltmış, bu kez can yakan bir hatanın başrolünde olmuştur. Daha acısı, MHK’den bir telefon alıp 'Doğru karar verdin seni kutluyoruz' mesajı almış mıdır?
Kudriashov’un yüzüne gelen darbede kartını kullanmayı bırakın, faul bile vermeyen Fredy’nin ayak bileğine basılmasına faul çalmayan , gole giden Amilton’un rakibiyle temas etmemesine rağmen faul kararı veren Erzurumspor’un ilk golünden önce elle oynamayı görmeyen Şansalan ve VAR hakemleri, Eren’in tartışmaya açık hareketine bu kadar kolay bir düdüğü hangi psikoloji ile çalmıştır?
Tartışmalı gol pozisyonunda yardımcısı Esat Sancaktar’ın doğru bayrağına uyan Ali Şansalan, pozisyonu bir kez de VAR kayıtlarında incelemesine rağmen nasıl kararını yanlışa çevirmiştir? Ali Şansalan IFAB’ın “Ofsayt” kurallarını içeren 11’inci maddesindeki “Bilerek oynama” ve “Kurtarma” arasındaki farkı biliyor mudur?"

Açıklamada kurallar hatırlatılarak şöyle denildi:
Bilerek oynama: "Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu topu, bilerek elle oynama da dahil, topla bilerek oynayan bir rakip oyuncudan alırsa, rakip oyuncunun bilerek yaptığı kurtarma dışında, bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmiş olarak değerlendirilmez."
Kurtarma: "Bir kurtarma, bir oyuncunun elleri/kolları hariç (kendi ceza alanı içinde bulunan kaleci dışında) vücudunun herhangi bir bölümüyle kaleye giden veya kaleye çok yakın geçen bir topu durdurması veya durdurmaya teşebbüs etmesidir."

Spor adamları pozisyonlar hakkında ne dedi?
Açıklamada ulusal televizyon kanallarındaki spor yorumcularının pozisyon için söyledikleri de paylaşıldı:
Ersin Düzen: " Kural kitabına göre bilerek oynamaya değil kurtarmaya giriyor. Pozisyon ofsayt. Top kaleye doğru yönelmediği için Naldo’nun kırmızı kartı yanlış."
Tümer Metin: "Erzurumsporlu oyuncu ofsaytta. Bir avantaj sağlıyor. Pozisyon kurtarma. Dolasıyla ofsayt. Kırmızı kart yanlış."
Ali Gültiken: "Ferhat’ın müdahalesi kurala göre kurtarmaya giriyorsa pozisyon ofsayt."
Tuncay Şanlı: "Kaleci topu kurtarmak istiyor ve elinden kaçırıyor. Kural böyle diyorsa ofsayt."
Deniz Çoban: "Kaleci hamleyi top kaleye girmesin diye kurtarmak için yapıyor. Kural kitabındaki ifadeye göre bu bir kurtarmadır. Yardımcı ve orta hakem doğru karar verdi. VAR hakeminin hatalı bir şekilde, kural bu kadar açık olmasına rağmen izlemeye davet ettiği Ali Şansalan oyun kurallarını bilmediği için gol kararı verdi. Yüzde yüz ofsayt. Naldo kaleye giden topu engellemeyip auta giden topu engellediği için ihtara gerek yok. Kırmızı kart hatalı."
Bünyamın Gezer: "Çizdikleri çizgi bile yanlış. Kırmızı çizgi çekilmeli. Bu top kaleye ya da yakınına giden bir top. O zaman bu bir kurtarmadır. Ofsayttaki oyuncu bulunduğu konumdan avantaj sağlıyorsa ki sağlıyor. O halde pozisyon ofsayt. Golle alakası yok."
Özgüç Türkalp ve yanlış yönlendirdiği Ali Şansalan pozisyonun “Bilerek oynama” değil, “Kurtarma” olduğunu neden görememiştir, kuraları bilmiyor mudur? sorusunun yöneltildiği açıklamada ayrıca, "VAR’ın mavi çizgisi son oyuncumuzun olduğu yerden geçerken, rakip oyuncunun ayağının üzerinden geçmesi, bu oyuncunun ofsaytta olduğunu göstermiyor mu? Neden kırmızı çizgi çekilip bu durum daha net olarak belirtilmedi?. Naldo’nun, oyun alanının dışına çıkan topa koluyla müdahale etmesine sarı kart veren ve ardından oyuncumuzu ihraç eden Ali Şansalan, topun, kaleye doğru değil auta doğru gittiği için oyun kurallarına göre pozisyonun ihtar gerektirmediğini bilmiyorum mu" denildi.

"Geri adım atmayacağız"
Antalyaspor tarafından yapılan açıklamada son olarak, "Daha önce aleyhimize verilen kolay penaltılar, pozisyon gereği oluşan hareketlerde çıkan acımasız kırmızı kartlar, benzer pozisyonlarda aleyhimize çalınan çifte standart düdüklerin ardından verilen son kararlar, artık kendi iyi niyetimizi de sorgulamamıza, maalesef ki; sesini yükseltenin dikkate alındığına olan düşüncenin haklı olduğuna dair inancımızın artmasına neden olmuştur. Kamuoyunun hakkımızı arama noktasında geri adım atmayacağımızı bilmesini isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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