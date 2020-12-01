Tarımsal eğitimde işbirliği Valilik ve ATB arasında imzalanan protokole göre, üreticilere yönelik online eğitimler ücretsiz düzenlenecek

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurum arasında başta tarımsal eğitim olmak üzere birçok alanda işbirliğini öngörüyor. Protokole göre, Antalya özelinden başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli online eğitimler ücretsiz düzenlenecek.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca’nın Valilik makamında imzaladığı protokol, iki kurum arasında başta tarımsal eğitim olmak üzere birçok alanda işbirliğini öngörüyor. Protokol imza törenine Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz da katıldı.

Ersin Yazıcı, tarımsal alanda eğitimin öneminin arttığını vurgularken, iki kurum arasında yapılan işbirliğinin tarımsal eğitimi üst düzeye çıkaracağını söyledi. Yine iki kurumun birlikte hareket etmesiyle hayata geçirilen ve 20 bin kişiye ulaşan Zeytin Mektebi’ni takip ettiğini ve çok beğendiğini söyleyen Yazıcı, kurumlar arası işbirliği ve eğitim çalışmalarının devamını diledi.

ATB Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birçok alanda işbirliği yaptıklarını belirtirken, protokolle eğitim programlarının geliştirilerek devam edeceğini kaydetti. Çandır, pandemi döneminde eğitim çalışmaları ve diğer organizasyonların online yürütüleceğini belirtirken, protokolün hayırlı olmasını diledi.



17 milyar liralık tarımsal hasıla

Antalya’nın sahip olduğu ekolojik ve jeolojik üstünlükleri ile tarımda bilgi birikimini en yüksek düzeyde kullanan şehir olduğuna dikkat çekilen protokolde, Antalya’nın yıllık 17 milyar TL tarımsal hasıla ile Türkiye tarımının lokomotifi konumunda olduğu vurgulandı. Antalya’nın sahip olduğu bilgi birikimi ve bilgiye ulaşma kabiliyetleri ile yoğun bir tarımsal üretim gerçekleştirdiği belirtilen protokolde, “Tarımsal üretimin arttırılması, güvenilir ve sağlıklı gıda arzında sürekliliğin sağlanması, ürün deseninin çeşitlenmesi, mevcut üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması, etkin ve sürdürülebilir, aynı zamanda da çevre ve insan sağlığını gözeten bir üretim gerçekleştirmek amacıyla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası arasında bu işbirliği protokolü imzalanmıştır” denildi.



Eğitimler online ücretsiz düzenlenecek

Protokole göre Antalya özelinden başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli online eğitimler ücretsiz düzenlenecek. Protokol kapsamında online eğitimlerin yanı sıra, tarım sektörünün mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesi için çalıştay, sempozyum, panel, toplantı gibi faaliyetler yürütülecek. Protokol kapsamında Antalya başta olmak üzere 81 ilin coğrafi işaret almış veya almak için başvuru yapılmış ürünleri ile o yöreye özgü ürünlerinin tanıtımını yapmak ve pazar ağını genişletmek amacıyla sosyal medya üzerinden programlar düzenlenecek.

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