Turizmde 11 ayın açık ara şampiyonu Rus turistler Antalya, Covid-19’a rağmen yine Rusların gözdesi oldu Antalya’ya yılın ilk 11 ayında gelen 3 milyon 382 bin turistin, 1 milyon 474 binini Ruslar oluşturdu Antalya bu yılın Kasım ayında sadece 105 bin 856 turist ağırladı

Turizmin başkenti Antalya’ya Kasım sonu itibariyle gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485 olarak açıklandı. Turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise her zaman olduğu gibi, yine ilk sırada 1 milyon 474 bin 186 rakamıyla Ruslar yer aldı. Geçtiğimiz yıla oranla, bu yıl Antalya turizminde yüzde 77 oranında kayıp yaşanırken sadece Kasım ayında gelen turist sayısı 105 bin 856 olarak kayıtlara geçti.

Sunduğu sağlıklı ve güvenli turizm hizmetleriyle öne çıkan Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Covid19'a rağmen turistlerin gözde tatil bölgesi oldu. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, 2019 yılının ilk 11 ayında 15 milyon 37 bin 331 turisti ağırlarken, bu yılın ilk 11 ayında ise 3 milyon 382 bin 485 turiste hizmet sundu. Geçtiğimiz yıla oranla, bu yıl Antalya turizminde yüzde 77 oranında kayıp yaşandı.

Antalya’ya 2016’da 6 milyon 318 bin 191, 2017’de 9 milyon 876 bin 985, 2018’de 12 milyon 882 bin 643, 2019’da 15 milyon 37 bin 707 turist gelmişti. Bu yıl gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada 1 milyon 474 bin 186 rakamıyla Ruslar yer alırken, sıralama şu şekilde devam etti: Ukrayna 555 bin 954, Almanya 341 bin 217, İngiltere 209 bin 673, Polonya 87 bin 574.

Antalya’ya bu yılın Kasım ayında ise sadece 105 bin 856 turist geldi. Bu rakam 2016’da 140 bin 93, 2017’de 151 bin 897, 2018’de 281 bin 943, 2019’da ise 340 bin 834 olarak kaydedilmişti. Kasım ayında gelen 105 bin 856 turistin milliyetlere göre dağılımında da ilk sırada 71 bin 607 rakamıyla yine Ruslar yer alırken, sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Almanya 5 bin 732, Ukrayna 5 bin 648, Polonya 3 bin 578, Kazakistan 3 bin 21.



"En hazin Kasım ayı"

Rakamları değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, korona virüs ikinci dalgasının Kasım ayı itibariyle kabusu yaşattığını belirterek, “Her alanda olduğu gibi turizmi de olumsuz etkiledi. Korona virüsün gittikçe tehlikeli boyutlara ulaşması ile bu yılın Kasım ayı geçtiğimiz MartNisan günlerine benzedi. Avrupa radikal kararlarla hareketi kısıtlamaya çalışırken, turizmin frenine sonuna kadar bastı. Önemli tatil destinasyonlarının havalimanları neredeyse tamamen kapandı, uçaklar parklara çekildi. Bu dönemde Antalya bölgesinde kısıtlı olarak devam eden turizm hareketi, Almanya’nın 9 Kasım’daki Türkiye yasağı ve Rus uçuşlarının iyice azalması ile durma noktasına gelerek en hazin Kasım ayını yaşadı” dedi.

Yavuz, Batı Avrupalı orta yaş üstü turistlerin Kasım ayında gözdesi olan Antalya’nın korona virüsü endişesi ile boş kaldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu endişeye Alman Hükümetinin kararı eklenince, Antalya Havalimanı son yılların en sakin Kasım ayını yaşadı. Bununla birlikte golf dönemi olarak bilinen Kasım ayında golfçülerin gelmemesi Kasım ayı gelişlerinde rakamı son yılların en düşük düzeyine indirdi. Kasım ayında yurt dışından gelen misafir sayısı 105 bin 856'da kaldı."

