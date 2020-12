Başkan Böcek, 106 gün sonra Antalyalıları selamladı Başkan Böcek: “Canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim”

Uzun süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 106 gün sonra ilk kez tek başına kamera karşısına geçip Antalyalıları selamladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Böcek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Kısa bir fizik tedavi süreci sonrasında en kısa sürede aşık olduğum Antalya’ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Böcek'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Covid19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bugün yapılan testte korona virüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" demişti.

21 Ağustos'ta da bir paylaşım yapan Başkan Böcek, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısında bulunmuştu.

Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alındı. Böcek'in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid19 testi negatif çıkarken, uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. AÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından 9 Kasım'da normal servise alındı.



106 gün sonra ilk selam

Başkan Böcek, tedavisinin 106. gününde, tek başına kamera karşısına geçerek Antalyalıları selamladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Böcek, sözlerine ‘Sevgili hemşehrilerim, hayatımın en samimi, en özel, en anlamlı ‘merhabası’ ile sizleri selamlıyorum’ diyerek başladı.

Sağlığının iyi olduğunu, kendisini çok iyi hissettiğini belirten Böcek, açıklamasına şöyle devam etti:



"Görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum"

“Dualarınızla, desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardım. Hastanede ziyarete gelip, beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, bu zorlu süreci atlamamda destekleriyle katkı koyan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca’ya, Ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, süreci yakından takip eden sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım sayın Meral Akşener’e, Türkiye’nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, dostlarımıza, aileme çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tedavim süresince üstün gayret göstererek Antalyalılara hizmeti devam ettiren belediye bürokratlarımıza ve meclis üyelerimize, tabii ki de en önemlisi sağlığıma kavuşmamı sağlayan AÜ Hastanesi’nin fedakar cefakar doktorlarına, sağlık çalışanlarına, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve idari kadrosuna minnetlerimi sunuyorum. Tedavimin her aşamasında iyi niyetlerini, dualarını her daim yanında hissettiğim hemşehrilerime ve gönlü benimle olan tüm dostlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Kısa bir fizik tedavi süreci sonrasında en kısa sürede aşık olduğum Antalya’ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum çok yakında görüşmek üzere, sağlıkla kalın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.