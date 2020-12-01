"Saatim geldi" deyip kaçan yaşlılar pazarcı esnafını kara kara düşündürüyor Pazarlarda azalan yoğunluk fiyatlara yansıyabilir 65 yaş ve üstü vatandaşlar kendileri için ayrılan saatte bile pazara çıkmıyor Pazar esnafı: “Gelenler 'saatim doldu’ deyip kaçıyor” Kuralsızlık yerli yabancı tanımıyor, denetimler aralıksız sürüyor

Antalya’da artan vaka sayıları ve yeni gelen kısıtlamalar sonrası 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların pazarlarda olmaması yoğunluğu azalttı, satışı düşen esnaf ise fiyatların da düşeceği konusunda endişelenmeye başladı. Pazar esnafı, özellikle yaşlı vatandaşların çıkmalarına müsaade edilen saatlerde dahi pazara girip hemen çıktığını belirterek, “Saatim doldu’ deyip kaçıyorlar. Hastalık çoğaldı, korkup gelmeyenler de var. Satış olmazsa fiyatlar düşer” dedi.

Korona virüs vakalarının artmasının ardından dün açıklanan kısıtlama kararları sonrası, polis ve zabıta ekipleri kapalı halk pazarlarındaki denetimlerini arttırdı. Yabancı uyruklu yerleşik kişilerin yoğunlukta olduğu Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı’nda ekipler alışveriş başlamadan önce tüm esnafın İl Sağlık Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasından sorgularını gerçekleştirdi. Pazar içerisinde devriyeler halinde gezen zabıta ekipleri, maskesini düzgün takmayan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadıkları, bazılarının ise hiç takmadığı gözlendi. Pazarda, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşların çıkış saatleri haricindeki saatlerde yoğunluk olmadığı gözlendi. Alışverişin azaldığını söyleyen pazar esnafıysa, fiyatların düşeceği konusunda endişe yaşadığını dile getirdi.



"Saatim doldu' deyip kaçıyorlar"

Esnaftan Fadime Eniş, alışverişin azaldığını belirterek, “Yaşlılar hemen alıp dönünce alışverişler biraz durdu. Çoğu paket istiyor. Bu bizi ister istemez etkiledi. Satışlarımız düştü. ‘Saatim doldu’ deyip kaçıyorlar. Hastalık çoğaldı, korkup gelmeyenler de var. Satış olmazsa fiyatlar düşer” dedi.

Pazarda genelde maske kuralına uyulmaya başlandığını ifade eden Eniş, “Genelde esnaflar burnunu açıyor. Sıkılıyorlar ama vaka çoğaldı. Pazara korkarak geliyoruz. Mecburuz” diye konuştu.



"Fiyat düşer diye düşünüyoruz"

Esnaf Ahmet Tunca da virüs vakaların artışıyla birlikte kalabalığın azaldığına dikkat çekerek, “Müşteriler çekingen, kalabalıktan uzak duruyorlar. Hastalık da çoğaldı, bunun da etkisi var. 20 yaş altı çalışanlar vardı, onlar gelmiyorlar. 65 yaş üstü vatandaşlar önceden 12 saat pazarı dolaşıyordu, şimdi hemen alıp çıkıyorlar. Korku var. Satışlar ister istemez düşüyor. Fiyatlar şu an normal ama düşer diye düşünüyorum” dedi.

Tunca, yerleşik yabancıların maske takmadığını da işaret ederek, “Söyleyince de tepki gösteriyorlar. ‘Bana bir şey olmaz’ diyenler de var. Bu hastalık ciddi bir şey, şakası olmaz” ifadelerini kullandı.

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