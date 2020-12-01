Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş (2)



'ŞEYTANIN NEFESİ' UYUŞTURUCU MADDESİNİ KULLANMIŞ

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşinin gittiği babasının evini önce kurşunlayan sonra sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği 2 arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin Kabakçı'yı zehirleyen Feridun Alkan'ın, 'Şeytanın nefesi' olarak adlandırılan yeni nesil bir uyuşturucu olan 'skopolamin' kullandığı belirlendi. Uzun süredir işsiz ve uyuşturucu madde bağımlısı olan Feridun Alkan'ın daha önce de Denizli'de eşi Melek Alkan'ın meyve suyuna skopolamin karıştırdığı belirtildi.

SKOPOLAMİN

Beyinde, iradeyi kontrol eden bölümü etkisiz hale getiren bir madde olan skopolamin güçlü hipnotik (derin uyku verici) özelliklere sahip bir alkoloid olup, yüksek dozlarda hipnotik etkiye sahip. Latin Amerika kökenli datura bitkisinden elde edilen bu uyuşturucu konusunda uzmanlar, "Yapmak istemediğiniz herhangi bir eylemi rahatlıkla yaptırabilir bir etkiye sahip. Tatsız ve kokusuz toz halinde bulunan bir uyuşturucu. Yüze üflendiğinde dahi etkili olan bir madde" uyarısında bulunuyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN

2020-12-01 15:28:40



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