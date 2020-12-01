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Kaçak yaban keçisi avına 64 bin TL ceza İki yaban keçisini avlayan 3 şahsa para cezası yağdı

İHA

Kaçak yaban keçisi avına 64 bin TL ceza İki yaban keçisini avlayan 3 şahsa para cezası yağdı

Antalya’nın Finike ilçesinde 12 ve 5 yaşında olan iki yaban keçisi avlayan 3 şahsa kanuna muhalefetten 8 bin 980 TL idari para cezası ve 55 bin 554 TL tazminat işlemi uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ekiplerinin av koruma ve faaliyet çalışmaları sürüyor.
Av koruma ekipleri, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Sarıçınar mevkiinden gelen ihbar üzerine kontrol için bölgeye gitti. Kontrolde yakalanan bir şahıs, yaban keçisi avlamak için bölgeye geldiğini fakat vuramadığını beyan etti. Şahsa, ‘Milli Park içerisinde, avcılık belgesi olmadan ve avlanma süreleri dışında avlanmaktan, yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesinden’ dolayı toplam 5 bin 512 TL idari para cezası uygulandı.
Diğer yandan, Finike şefliği av koruma ekiplerince yapılan rutin av koruma ve kontrol denetiminde Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Çukuralıç mevkiinde yasadışı avcılık yapan 3 şahıs yakalandı. Avladıkları biri 12, diğeri 5 yaşında iki yaban keçisine el konularak şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 8 bin 980 TL idari para cezası ve 55 bin 554 TL tazminat işlemi uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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