A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya mağlup oldu

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Türkiye Rusya: 1-2ANTALYA (DHA) A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun son maçında karşılaştığı Rusya'ya 2-1 mağlup oldu.

Antalya'da bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay yıldızlıların golünü 56'ncı dakikada Derya Arhan kaydetti. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve 45'inci dakikada Marina Fedorova'dan geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nu 5'inci sırada tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Antalya

2020-12-01 20:18:01



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