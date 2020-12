A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok

"Yenildiğimiz için mutsuzuz"

"Planımız bir an önce ligi açmak"

"Hedefimiz Dünya Kupası"Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya) (DHA) 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu´ndaki son maçında Rusya ile karşılaşan Türk A Milli Kadın Futbol Takımı sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda´nın ligleri devam ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine de iyi mücadele etmeye çalışıyoruz" dedi.

Antalya´nın Manavgat ilçesinde Arslan Zeki Demirci Emirhan Spor Kompleksi´nde, Portekiz Futbol Federasyonu´ndan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma ay yıldızlı sporcuların vuruşuyla başladı. İlk yarısında oldukça tutuk oynayan Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları 29'uncu dakikada Anna Belomyttseva ve 45'inci dakikada Marina Fedorova'nın gollerine engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya´nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 2 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıkan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları 55´inci dakikada Derya Arhan´ın golüyle skoru 2-1´e getirdi. Golün ardından beraberliği sağlamak için rakip kaleye sürekli atak yapan kadın milliler, kazandıkları pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ay yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta topladığı 5 puanla A Grubu'nu 5'inci sırada tamamladı.

"YENİLDİĞİMİZ İÇİN MUTSUZUZ"

Maçın ardından açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, karşılaşmanın çok yüksek tempoda oynandığını belirterek, "Grup 2'ncisiyle oynadığımız ve gerçekten kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşündüğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsuzuz tabii. Çok daha iyi bir oyun sergileyebilirdik" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye´de kadın futbol liglerinin başlamadığını anlatan Güngör, "Türkiye´de kadın futbol ligleri olmadığı için kondisyonumuzu istediğimiz seviyelere çıkartamadık. Nasıl yapıyoruz, biz milli takım olarak oyuncularımıza bireysel antrenmanlar gönderiyoruz. Bireysel antrenmanlarını takip ediyoruz. Kulüplerimizden rica ediyoruz, kulüplerimiz de bizi kırmıyor, kendi antrenörleriyle beraber aynı zamanda kızlarımızla antrenman yapmaya çalışıyorlar. Futbol maç oynandıkça kondisyonun sağlandığı ve maç oynandıkça ileriye götürüldüğü bir spor. Bunun eksikliğini de işte sahada görüyoruz. Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda´nın ligleri devam ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, onlar 10´ncu ve 11´inci haftalarını oynuyorlar. Bizse ligi olmayan bir takım olarak yinede iyi mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"PLANIMIZ BİR AN ÖNCE LİGİ AÇMAK"

Covid-19 salgınının bütün dünyayla birlikte Türkiye´yi de etkilediğini vurgulayan Necla Güngör, "Planımız bir an önce ligi açmak ama tabii ki her şeyden önce insan sağlığı çok önemli. Bu kadar sıkıntılı bir durumdayken, ligin açılıp açılmayacağı ile ilgili bir planlama mutlaka yapacağız" dedi.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyleyen Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nın ön elemeleri oynanacak. Bundan sonraki en büyük hedefimiz, o elemelerde elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bu maçlar zaten bizim için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim hedefimiz çok iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya Kupası'nda ses getirmek. İlk hedefimiz eleme grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

