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Antalya'da kısıtlama öncesi sokaklar boş kaldı

DHA

Antalya'da kısıtlama öncesi sokaklar boş kaldı


Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından yaklaşık 1 saat önce sokaklar, boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla kavşaklarda görev alan polisler, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti.
Son dönemde ülke genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeyle hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başladı. Turizm kenti Antalya´da kısıtlama başlamadan 1 saat öncesinde sokaklar boşalırken, bazı caddelerde araç yoğunluğu yaşandı. Her gün binlerce kişinin geçtiği kentin simgeleri Cumhuriyet Meydanı, Üç Kapılar ve Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi´nde sessizlik hakim oldu.
Saatin 21.00'e gelip kısıtlamanın başlamasıyla sokak ve caddelerde polis ekipleri görev aldı. Sokakta olan araçlar ekipler tarafından durdurularak kontroller yapılırken, kısıtlamayı ihlal eden kişilere ise idari yaptırım uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAdem AKALAN
2020-12-01 22:12:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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