A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya 2-1 mağlup oldu

2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Antalya'da Rusya ile karşılaşan A Milli Kadın Futbol Takımı sahadan 21 mağlup ayrıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada Ayyıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti. Milliler, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta topladığı 5 puanla grubu beşinci sırada tamamladı.

Maçın ardından açıklama yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, karşılaşmanın çok yüksek tempoda oynandığını belirterek, "Grup ikincisiyle oynadığımız ve gerçekten kızlarımızın çok iyi mücadele ettiğini düşündüğüm bir maç oldu. Yenildiğimiz için mutsuzuz tabii. Çok daha iyi bir oyun sergileyebilirdik" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de kadın futbol liglerinin başlamadığını anlatan Kıragası, "Türkiye’de kadın futbol ligleri olmadığı için kondisyonumuzu istediğimiz seviyelere çıkartamadık. Nasıl yapıyoruz, biz Milli Takım olarak biz oyuncularımıza bireysel antrenmanlar gönderiyoruz. Bireysel antrenmanlarını takip ediyoruz. Kulüplerimizden rica ediyoruz, kulüplerimizde bizi kırmıyor, kendi antrenörleriyle beraber aynı zamanda kızlarımızla antrenman yapmaya çalışıyorlar. Futbol maç oynandıkça kondisyonun sağlandığı ve maç oynandıkça ileriye götürüldüğü bir spor. Bunun eksikliğini de işte sahada görüyoruz. Şu anda rakiplerimiz Rusya ve Hollanda’nın ligleri devam ediyor. Bir tek bizim ligimiz yok, onlar 10. ve 11. haftalarını oynuyorlar. Bizse ligi olmayan bir takım olarak yine iyi mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu

Korona virüsün bütün dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkilediğini vurgulayan Necla Güngör Kıragası, "Planımız bir an önce ligi açmak ama tabiki her şeyden önce insan sağlığı çok önemli. Bu kadar sıkıntılı bir durumdayken, ligin açılıp açılmayacağı ile ilgili bir planlama mutlaka yapacağız" dedi.



"Hedefimi Dünya Kupası'na katılmak"

Hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyleyen Kıragası, "Bundan sonraki en büyük hedefimiz, Dünya Kupası'nın öne elemeleri oynanacak. O elemelerde elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu maçlar zaten bizim için aslında bir prova niteliğindeydi. Bizim hedefimiz çok iyi ve iyi kurulmuş bir kadroyla Dünya Kupası’nda ses getirmek istiyoruz. İlk hedefimiz eleme grubundan çıkmak. Kızların son derece iyi bir mücadelesi var. Bu mücadelenin üstüne biraz daha kondisyon ve ligin başlamasıyla birlikte artan bir süreç olmasını temenni ediyoruz."

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