Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor

DHA

Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 6 yıl önce okulunun sığınağında başladığı halterde rekor kırarak elde ettiği dünya şampiyonluğunu olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak isteyen bedensel engelli Faruk Öztürk'ün (22), kilosu nedeniyle kendisini taşımayan tekerlekli sandalyesi antrenörü tarafından itfaiye hortumuyla güçlendirildi. Antremanlarda 250 kiloluk halteri kaldıran Öztürk, yeni bir tekerlekli sandalye almak için sponsor arıyor.
Elazığlı bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Faruk Öztürk, 2 aylıkken geçirdiği ameliyat sonrası felç kaldı. Bedensel engelli olarak sürdürdüğü hayatında annesinin sırtında okula giden Öztürk, tekerlekli sandalye alınmasıyla spora da yöneldi. Tekerlekli sandalye basketbol takımında 4 yıl forma giyen Öztürk, eğitim gördüğü Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde antrenörünün yönlendirmesiyle 6 yıl önce haltere başladı. Aksaray'da 2014'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başaran Öztürk, milli takım formasıyla 2015'te Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da kaldırdığı 160 kiloyla rekor kırarak, altın madalya aldı.
DÜNYA ŞAMPİYONU REKORTMEN HALTERCİ
Sonraki 3 yılda üst üste Türkiye Şampiyonluğu elde eden Öztürk, 2017'de Meksika'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 107 kilo kategorisinde kaldırdığı 180 kiloyla dünya ve Avrupa rekoru kırarak, başarılarına yenisini ekledi.
5 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonu unvanına sahip Öztürk, koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvaların hazırlığını sürdürüyor. Olimpiyat madalyası kazanmayı hedefleyen Öztürk, Antalya Spor Salonu'nda antrenör Ekrem Celil yönetiminde her gün antrenman yapıyor.
TEKERLEKLİ SANDALYEYE 'İTFAİYE HORTUMU' GÜÇLENDİRMESİ
Bedensel engelli birey olarak hayatındaki zorlukları sporla aşan Öztürk, azmiyle dikkati çekiyor. Gündelik yaşamında hem ulaşım hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullandığı tekerlekli sandalyesi eskiyen Öztürk, yenisini alamayınca antrenörü Ekrem Celil'in aklına 'itfaiye hortumu' ile sandalyeyi güçlendirme fikri geldi. 90 kilogram ağırlık kapasiteli tekerlekli sandalye Öztürk'ün 110 kiloyu aşan vücut ağırlığını taşımadığı için sürüşü zorlaştırıp, yırtılmalar oluşunca antrenör Ekrem Celil, sandalyenin oturma alanını değiştirip, sanayiden satın aldığı itfaiye hortumunu keserek koltuğun tabanına vidaladı.
ANTRENMANDAKİ MOLADA HORTUMDAKİ VİDA SIKIŞTIRILIYOR
Sporcusunun tekerlekli sandalye sorununa yardımcı olmak isteyen Ekrem Celil, Öztürk'ün ulaşımını az da olsa kolaylaştırdı. Tekerlekli sandalyenin oturma alanına monte edilen itfaiye hortumunu sık sık kontrol eden Celil, Öztürk'ün antrenmanda zorluk yaşamaması için çaba gösteriyor. Antrenörünün 'itfaiye hortumu' ile bulduğu çözümle antrenmanlara gelmesi kolaylaşan Öztürk, antremanlarda 250 kilo ağırlığındaki halteri kaldırıyor.
YENİ BAŞARILAR İÇİN SPONSOR İHTİYACI
Vücut ağırlığına göre kullanması gereken tekerlekli sandalyenin 10-15 bin lira arasında değişen fiyata satıldığını belirten Öztürk, sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle şampiyonalar ertelense de performansını korumak için antrenmana devam ettiğini anlatan Öztürk, "Altı yıl önce başladığım halterde 5 Türkiye, 1 Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandım. Olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum. Bedensel engelli birey olarak hayatımdaki zorlukları kazandığım madalya ve şampiyonlukların gururuyla aştım. Yeni şampiyonalara hazırlanıyorum. Bu süreçte tekerlekli sandalyem ağırlığımı taşıyamadığı için sakıntılar yaşadım. Antrenörü itfaiye hortumuyla sandalyemi güçlendirdi. Kullandığım sandalye 90 kilo taşıma kapasitesine sahip. Ben 110 kilodayım ve vücut ağırlığıma göre yeni sandalye kullanmam gerekiyor. Yeni başarılar kazanmayı çok istiyorum. Bunun için de sponsor desteğine ihtiyacım var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-12-02 10:29:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme Ayırmaya çalışanlara rağmen araç içindeki kadına tekme attı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da otomobil içerisindeki kadının yüzüne ...
Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak 24 yıllık fuar canlanıyor
YEREL HABERLER Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak 24 ...
BEE’O Propolis’e 3 farklı sertifika
YEREL HABERLER BEE’O Propolis’e 3 farklı sertifika
'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip ...
Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliği, işi oldu
YEREL HABERLER Pandemide hobi olarak başladığı kaktüs ...
Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ceza
YEREL HABERLER Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ...
Antalya’da piknik yapmak yasaklandı İl Hıfzıssıhha, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri vb. piknik alanlarında piknik yapmayı yasakladı
YEREL HABERLER Antalya’da piknik yapmak yasaklandı İl Hıfzıssıhha, ...
Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa 52 bin TL para cezası Antalya’da kumarcılara jandarma baskını
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa 52 bin TL para ...
Parklar açık hava restoranı gibi
YEREL HABERLER Parklar açık hava restoranı gibi
Çalınan 3 bin liralık bisikletini, 20 liraya satıldığı hurdacıda buldu
YEREL HABERLER Çalınan 3 bin liralık bisikletini, 20 liraya ...
Korkuteli’nde kısıtlamaya sıkı denetim
YEREL HABERLER Korkuteli’nde kısıtlamaya sıkı denetim
A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya 2-1 mağlup oldu
YEREL HABERLER A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya 2-1 mağlup oldu
Antalya'da kısıtlama öncesi sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlama öncesi sokaklar boş kaldı
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör: Bir tek bizim ligimiz yok
YEREL HABERLER A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör: ...
A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
YEREL HABERLER A Milli Kadın Futbol Takımı, Rusya'ya mağlup oldu
Korkuteli’nde yeni imar yolları üzerinde kanalizasyon çalışması
YEREL HABERLER Korkuteli’nde yeni imar yolları üzerinde kanalizasyon ...
BAÜB'ün kurulma çalışmaları başladı
YEREL HABERLER BAÜB'ün kurulma çalışmaları başladı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duyan soluğu sahilde aldı
YEREL HABERLER Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını duyan soluğu ...
Kaçak yaban keçisi avına 64 bin TL ceza İki yaban keçisini avlayan 3 şahsa para cezası yağdı
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avına 64 bin TL ceza İki yaban ...
Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam not Vali Yazıcı cezaevinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Antalya Ceza İnfaz Kurumunun Korona tedbirlerine tam ...
Başkan Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Başkan Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla ...
Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya, 11 ayda 3 milyon 382 bin turist geldi
Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş (2)
YEREL HABERLER Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce ...
Kumluca ve Finike’de kış hazırlığı Tarımsal sulama kanalları temizleniyor
YEREL HABERLER Kumluca ve Finike’de kış hazırlığı Tarımsal sulama ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X