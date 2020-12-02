Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor



Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 6 yıl önce okulunun sığınağında başladığı halterde rekor kırarak elde ettiği dünya şampiyonluğunu olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak isteyen bedensel engelli Faruk Öztürk'ün (22), kilosu nedeniyle kendisini taşımayan tekerlekli sandalyesi antrenörü tarafından itfaiye hortumuyla güçlendirildi. Antremanlarda 250 kiloluk halteri kaldıran Öztürk, yeni bir tekerlekli sandalye almak için sponsor arıyor.

Elazığlı bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Faruk Öztürk, 2 aylıkken geçirdiği ameliyat sonrası felç kaldı. Bedensel engelli olarak sürdürdüğü hayatında annesinin sırtında okula giden Öztürk, tekerlekli sandalye alınmasıyla spora da yöneldi. Tekerlekli sandalye basketbol takımında 4 yıl forma giyen Öztürk, eğitim gördüğü Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde antrenörünün yönlendirmesiyle 6 yıl önce haltere başladı. Aksaray'da 2014'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başaran Öztürk, milli takım formasıyla 2015'te Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da kaldırdığı 160 kiloyla rekor kırarak, altın madalya aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONU REKORTMEN HALTERCİ

Sonraki 3 yılda üst üste Türkiye Şampiyonluğu elde eden Öztürk, 2017'de Meksika'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 107 kilo kategorisinde kaldırdığı 180 kiloyla dünya ve Avrupa rekoru kırarak, başarılarına yenisini ekledi.

5 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonu unvanına sahip Öztürk, koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvaların hazırlığını sürdürüyor. Olimpiyat madalyası kazanmayı hedefleyen Öztürk, Antalya Spor Salonu'nda antrenör Ekrem Celil yönetiminde her gün antrenman yapıyor.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE 'İTFAİYE HORTUMU' GÜÇLENDİRMESİ

Bedensel engelli birey olarak hayatındaki zorlukları sporla aşan Öztürk, azmiyle dikkati çekiyor. Gündelik yaşamında hem ulaşım hem de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullandığı tekerlekli sandalyesi eskiyen Öztürk, yenisini alamayınca antrenörü Ekrem Celil'in aklına 'itfaiye hortumu' ile sandalyeyi güçlendirme fikri geldi. 90 kilogram ağırlık kapasiteli tekerlekli sandalye Öztürk'ün 110 kiloyu aşan vücut ağırlığını taşımadığı için sürüşü zorlaştırıp, yırtılmalar oluşunca antrenör Ekrem Celil, sandalyenin oturma alanını değiştirip, sanayiden satın aldığı itfaiye hortumunu keserek koltuğun tabanına vidaladı.

ANTRENMANDAKİ MOLADA HORTUMDAKİ VİDA SIKIŞTIRILIYOR

Sporcusunun tekerlekli sandalye sorununa yardımcı olmak isteyen Ekrem Celil, Öztürk'ün ulaşımını az da olsa kolaylaştırdı. Tekerlekli sandalyenin oturma alanına monte edilen itfaiye hortumunu sık sık kontrol eden Celil, Öztürk'ün antrenmanda zorluk yaşamaması için çaba gösteriyor. Antrenörünün 'itfaiye hortumu' ile bulduğu çözümle antrenmanlara gelmesi kolaylaşan Öztürk, antremanlarda 250 kilo ağırlığındaki halteri kaldırıyor.

YENİ BAŞARILAR İÇİN SPONSOR İHTİYACI

Vücut ağırlığına göre kullanması gereken tekerlekli sandalyenin 10-15 bin lira arasında değişen fiyata satıldığını belirten Öztürk, sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle şampiyonalar ertelense de performansını korumak için antrenmana devam ettiğini anlatan Öztürk, "Altı yıl önce başladığım halterde 5 Türkiye, 1 Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandım. Olimpiyat madalyası kazanmak istiyorum. Bedensel engelli birey olarak hayatımdaki zorlukları kazandığım madalya ve şampiyonlukların gururuyla aştım. Yeni şampiyonalara hazırlanıyorum. Bu süreçte tekerlekli sandalyem ağırlığımı taşıyamadığı için sakıntılar yaşadım. Antrenörü itfaiye hortumuyla sandalyemi güçlendirdi. Kullandığım sandalye 90 kilo taşıma kapasitesine sahip. Ben 110 kilodayım ve vücut ağırlığıma göre yeni sandalye kullanmam gerekiyor. Yeni başarılar kazanmayı çok istiyorum. Bunun için de sponsor desteğine ihtiyacım var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-12-02 10:29:09



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