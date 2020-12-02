Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler İbradı ilçesindeki Ormana mahallesinde alternatif turizm keşfi yapıldı

Antalya’da bulunan turizm şirketleri pandemi nedeni ile izole tatil modelini daha ön plana çıkartmak için Ormana bölgesinde keşif gezisine çıktı. Bu kapsamda Ormana ’ya bağlı Eynif Ovasında bulunan Selçuklu döneminden kalma bin 500 yıllık tarihi Tol Han’da incelemelerde bulundu.

Tarihi düğmeli evleri ve yılkı atları ile meşhur Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, pandemi nedeni ile önceki yıllara göre yerli ve yabancı turist sayısının azaldığını fakat yeniden bu sayıyı arttırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Antalya’da bulunan turizm şirketlerinin de özellikle turizmi dört mevsime yaymak istediklerini ve turistlere de yeni alternatif sunmak açısından Ormana’da ve Akseki bölgesinde çalışmalar yaptığını anlatan Özgüven, turizmcilere Ormana’nın Eynif Ovasında bulunan ve Selçuklu döneminden kalan yaklaşık bin 500 yıllık tarihi olan Talhan ve bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Ormana bölgesinde incelemelerde bulunan Turizmci Levent Övdür ise 26 yıldır Antalya’da turizmcilik yaptığını belirterek Antalya'nın sadece deniz, kum güneşten ibaret olmadığını söyledi. Alternatif turizm kapsamında Ormana bölgesine gelerekten izole tatil modelini biraz daha ön plana çıkartmak için bu bölgeyi yeniden keşif gezisine çıktıklarını söyleyen Özür, "Bölgede gördüğümüz ormana düğmeli evler, bin 500 yıllık Eynif ovasındaki Tol Hanı Bizlerde turizmi dört mevsime yayabilmek adına Avrupa’nın gelecek olan misafirlere alternatif bir varyasyon hazırlayabilmek, günübirlik ve konaklamak turlar adına ormana bölgesine geldik. Burada konaklayabileceğimiz tesisler ve günü birlik olarak da gezebileceğimiz çok fazlasıyla aktivite alanlarımız mevcut. Bu bölgeyi gerçekten turizme kazandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı yapmaya hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.