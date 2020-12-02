

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)Antalya'nın Serik ilçesinde Golf Med Pro-Am Golf Turnuvası, pandemiye rağmen 20 ülkeden 200 golfçünün katılımıyla başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ile National Golf Club sahalarında bu yıl 20'ncisi düzenlenen Golf Med Pro-Am Golf Turnuvası başladı. 20 ülkeden 200 golfçünün katılımıyla 4 gün sürecek turnuvada toplam 75 bin Euro ödül dağıtılacak.

Golf Med Pro-Am Genel Müdürü ve National Golf Club Genel Müdürü Bekir Kara, "Bu yıl 20'ncisini düzenliyoruz. Turnuva organize etmek için çok kolay bir yıl değil bu yıl. Golf sahaları açık alanda olduğu için sosyal mesafe problemimiz yok. 20 ülkeden 200 golfçü burada. Böyle bir dönemde 20 ülkeden 200 golfçüyü ülkemize getirmek çok da kolay olmadı. Bir mucizeyi başardık. Tüm sporcular turnuvaya gelmeden önce Covid-19 testinden geçti. Turnuvamızda yarışan golfçüler için 75 bin Euro ödül verilecek. Amatörlere de kupa ve çeşitli hediyeler verilecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detay görüntüler

Bekir Kara'nın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-12-02 10:56:02



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