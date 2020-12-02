Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı, yeni kimliğine kavuştu Kimlik kartında ölen arkadaşının fotoğrafı çıkan adam, kendi fotoğrafının bulunduğu yeni kimliğine kavuştu Hüseyin Oğan: “Öz güvenim yerine geldi. Kimlik bilgilerimi artık kimseyle paylaşmam”

Covid-19 test ücreti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da çaldırdığı kimliğini yeniletmek için gittiğinde, 1 yıl önce hayatını kaybeden arkadaşının fotoğrafını görünce neye uğradığını şaşıran yüzde 40 bedensel engelli Hüseyin Oğan (46), hatanın düzeltilmesiyle yeni kimliğine kavuştu. Kimlik bilgilerini arkadaşıyla paylaştığı için böyle bir olayın başına geldiğini ileri süren Oğan, “Kimlik bilgilerimi artık kimseyle paylaşmam. İnsan bir kere böyle hata yapar, bir daha yaparsa eşektir yani” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.