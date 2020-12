Korkuteli'nin 3 yıllık çalışma planı açıklandı Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli'nde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi

Korkuteli Belediyesinin Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, meclisin ardından 20212022 ve 2023 yılı seçimlerine kadar olan sürede ilçede yapılması planlanan projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. İşlek, Arasta Projesi’nden doğalgaza, kapalı pazar yerinden, baraja kadar birçok proje hakkında bilgi verdi. Ayrıca Başkan İşlek, Mamatlar Mahallesi’nde topraksız tarımla çilek üretimi yapılması için gerekli çalışmaların da tamamlandığını kaydetti.



Arasta Projesi, 1 Şubat 2021'de başlayacak

Maddeler halinde yapılması planlanan projeleri açıklayan Başkan İşlek, "2020’nin son meclisini kapatmadan önce 2021, 2022 ve 2023 seçimlere üç ay kalıncaya kadar şu anda yaklaşık 2 buçuk, 3 aydır alt yapısını hazırladığımız belediye olarak ne yapacağımızı meclis üyelerimize bildirmek üzere maddeler halinde sıralıyorum. Arasta Projesi ile ilgili, bugün saat 14.00'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan son tasarı onayını almak için Ankara'ya gideceğiz. Tasarımı aldıktan sonra arastada bulunan 182 esnafımızı toplayacağız. Anlatacağız süreci, onların vereceği karara göre ya tamamına 1 Şubat 2021'de başlayacağız. Ya da çoğunun gönülleri olmayacaksa bizde sadece belediyemizin alanı olan birinci etaptaki 13 bin 500 metre kare yere 1 Şubat 2021'de Arasta projesine başlıyoruz" dedi.



300 tezgahlı kapalı pazar yeri

Tam ısıtmalı, soğutmalı, 260 araçlık otopark olan pazar yeri ile ilgili son tasarım çalışmasının 10 Aralık'ta biteceğini ifade eden İşlek, "300 tezgâhlı iddia ediyorum Antalya’da olmayan bir kapalı pazar yerinin ihalesine Ocak ayında çıkıp Allah nasip ederse 4 ay sonra, yani en geç Mayıs sonu gibi ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.



"2023'de yeni belediye hizmet binamızın yerine geçeceğiz"

Belediye hizmet binası ile ilgili de çalışmalarının olduğunu aktaran Başkan İşlek, "Aynı noktada 4500 metre kareden 10 buçuk dönümün 6 bin metre karesi kapalı pazar yeri, geriye kalan 4 bin 500 metre kare modern bir meclis salonu olan, karşılaması olan en son teknolojiye göre şekillenmiş 250 bin nüfusa hizmet edecek bir belediye hizmet binası çalışmamız devam ediyor. İnşallah 2023 yılı ortalarında bitirmiş ve artık buradan yeni belediye hizmet binamızın yerine geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.



Doğalgaz gelecek, asfaltsız yol kalmayacak

Doğalgaz yapılacak mahalleleri de açıklayan Ömer Niyazi İşlek, şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıpazar, Uzunoluk ve Yeni Mahalle Ocak ayı itibariyle CK Elektrik, Telekom, ASAT ardından, Mart ayında Enerya firması giriyor. Arkasından bu mahallerin yolunu, asfaltını, kaldırımını, ışıklandırmasını son sistem yapmaya başlayacağız. Bu 2021 yılında yapılacaklar. 2022 yılında da Karşıyaka, Alaaddin ve Kiremitli Mahallelerimizin alt yapıları başlayacak. 2021, 2022 ve 2023’te 52 tane köyümüzde bir tane bile sokağımız asfaltsız kalmayacak. 2022 yılına sarkıtmadan da ana ova yollarımızı bitirip, 2023’te de tali ova yollarını, 2023’te ise 52 köyümüzde asfalt çalışmaları yapacağız. Bunun için şu anda çalışıyoruz"



Seyirpark'a yeni aktiviteler geliyor

Seyirpakt'ta 7 tane daha aktivite çalışması yapılacağını ifade eden İşlek, "12 aktivitenin üzerine 7 aktivite daha koyarak İnşallah 1 Mayıs 2021'de hizmete açacağız" dedi.



Galericilere site yapılacak

Galerici esnafının sıkıntılarına değinen Başkan İşlek, "Esnafımız, apartman altlarında sıkıntı yaşıyor. Temmuz ayı itibariyle bu da olmayacak. Şuan imar müdürlüğümüz çalışmalarını yapıyor. Yazır Kavşağı ve Elmalı yolunda bir yerler bakıyoruz.

'Galericiler Sitesi' çalışması yapıyoruz. Bu çalışmada belediye zaten öncülük yapıyor. Yeri bulabilirsek tüm galericilerimize sadece proje anlamında yardımcı olacağız. Projeyi ücretsiz olarak çizdireceğiz" dedi.



Topraksız tarımda çilek üretimi

Korkuteli'nin tarımına değinen İşlek, sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız tarımla ilgili çalışma yürütüyor. Gelen rapora göre topraksız tarımda çilek üretiminin özellikle ihracatla ilgili çok büyük avantajının olduğunu gördük. Mamatlar Mahallesi’nde 51 dönümlük bir alanda belediyemize ait arazimiz var. Bu araziye topraksız serada ihracat çileği ile ilgili öncülük yapmak ve Korkuteli’yi biraz daha mantardan sonra çilek üretimine yönlendirme konusunda bir yatırım planlıyoruz. 2021 Ocak ya da Şubat ayında konuyla ilgili meclise bir sunum yapacağız"



Şuana kadar 24 milyon TL değerinde satış gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan İşlek, "Yaklaşık 16 milyonlukta imardan yer çıkarttık. 36 milyon TL civarında da yeni çıkartacağımız yerler var. Arsaları bir taraftan satıyoruz, bir taraftan da genişletiyoruz. Farklı mahallelerimizde 37 tane yerimiz var. Kira bedelleri ise 51 bin TL. Bahsettiğim yerlerin değeri 10 trilyon 355 bin TL'dir. 200 yıl kira toplasak 10 milyon gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla buradaki 10 milyonluk yerleri, Aralık sonu itibariyle satışa sunacağız" dedi.



"Ulaşım planına çalışıyoruz"

'Ulaşım Master Planı' olmadığına dikkat çeken İşlek, "Hangi sokaklar tek yön, hangileri çift yön hangilerini kapatmamız lazım bir ulaşım mastırımız 6 mahallede yok. Bununla ilgili görüşme yaptık. Bir firmayla anlaşmamızı yaptık. 4 ay sonra bir sunum yapacağız. Mahalle, mahalle tek yön, çift yön, ana kriterler açılması gereken yerler ile ilgili bilgi sunumunu Mart veya Nisan Meclisinde yapacağız. Ulaşım Master Planına çalışıyoruz" diye konuştu.



58 mahalledeki imar problemleri çözülecek

İlçedeki 58 mahallede, geçmişten gelen bir imar sorunu olduğunu belirten İşlek, 30 Mart'a kadar belediye ekiplerinin bu konu ile ilgili çalışma yürüteceğini kaydetti. İşlek, "İmar probleminin çözüm önerilini 31 Mart itibariyle sizlere sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.



Manavların yeri ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını ifade eden İşlek, "İmar müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ile bir görüşme yaptık. Başkan yardımcısı Sadık Önal ile büyükşehir imardaki arkadaşlar çalışmalarını yaptı. Mevcut yerini otopark vasfından, belediye hizmet alanı haline getirip altlarına dükkan üstünde bir kat belediyenin kullanabileceği bir nokta olabilir. Manavlarımız oradan taşımıyoruz ama kanuni hale getirip orada gerçekten iyi bir manavlar bölümü yapacağız" dedi. Aynı zamanda İşlek, eski köy garajı ile ilgili de bir çalışmaları olduklarını ifade ederek, "İlçemizin tam göbeğinde çok fazla hak sahibinin bulunduğu bir alanda onunla ilgili bir planlama yapmıştık. Bununla ilgili son noktaya kadar geldik. Bir ay içerisinde tekrar onları toplayabilirsek oradaki problemi çözüp, eski köy garajına güzel bir proje yapacağız. Hak sahiplerini para kazanacağı karma bir proje yapacağız" cümlelerini kullandı.



DSİ ile ortak proje

DSİ ile ortak proje yürüttüklerini kaydeden İşlek, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer bir durum baraja su meselesi. Baraja su meselesi ile ilgili Cumhur İttifakı olarak bir taahhüdümüz vardı. Bu da şuydu; Manavgat Çayının başlangıcından barajımıza su takviyesi ile ilgili bir taahhüt vermiştim. Bu taahhüt DSİ Genel Müdürlüğünün sitesinde var. Bu taahhüdü verirken biz oradaki sitede yazan görüşmelerle yazmıştık. 2023 yılı Akdeniz Havzası Master Sulama Palanında geçtiği için taahhüt etmiştik. Fakat buna gerek kalmadı. Şimdi burası çok önemli. Bizim şu andaki barajımızda 26 milyon metre küp su var. Bizim bir yılda 4 sulamada harcadığımız su miktarı 11 milyon metre küp. Yani bugünden itibaren 2,5 yıl bir damla su gelmese bile su problemimiz yok. Ama baraj seviyesi çok aşağıda olduğu için ve sulamada tam bir sulama yapılamadığından dolayı bir su problemimiz var. Koçaklı tarafında bir su var. Bu suyu, su ile ilgili danışmanımız Faruk Karaçay 9 aylık bir çalışma yürüttü. Buradan baraja aktaramadığımız toplam su miktarı yıllık 8 milyon metre küp. Yani bir yılda 11 milyon metre küp su ihtiyacımız var. 8 milyon metre küp suyumuzu maalesef baraja aktaramıyoruz. Bununla ilgili de DSİ ile ortak bir proje yapıyoruz. Bu projeyi Korkuteli Belediyesi olarak biz çizdiriyoruz. Oradan çıkacak maliyete göre yine ben buraya getireceğim. Yatırım planına alabilirsek, Tarım Bakanımızla ve DSİ Genel Müdürümüz ile görüşüp bir an önce hükümet tarafından yaptırabiliriz"



Korkuteli'ne et entegre tesisi ve süt fabrikası yapılacak

Başkan Ömer Niyazi İşlek, ilçeye 'et entegre tesisi' kazandıracaklarını da belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Et entegre tesisimiz ile ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Tesisi, kapalı hayvan pazarının karşısında bir noktada yapmayı planlıyoruz. Tahminimce, MayısHaziran gibi bürokratik işlemlerimiz bitecek. İnşallah çok güzel bir et entegre tesisimizin temellerini atmış olacağız. Ve bir yılda bitireceğiz. 2022 yılının Mayıs ya da Haziran'ında hep beraber tesisimizi dualarla açacağız. Hemen yan tarafına da güzel bir süt entegre fabrikası yapacağız. Süt entegre fabrikası da 5 6 ay gibi bir sürede bitecek. 202120222023 yılında Korkuteli Belediyesi olarak saydığımız tüm maddeleri inşallah bitireceğiz"

