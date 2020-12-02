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Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk

DHA

Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk


Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, 4 kişinin bindikleri elektrikli bisikletle tramvay yolunda ilerlemesi, görenleri şaşırttı. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kent merkezinde, kimliği belirsiz 4 kişinin, bindikleri elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk yaptığı görüldü. Elektrikli bisiklet üzerindekilerden 2'sinin oturarak, 1'inin ise ayakta gittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, diğer kişinin ise sadece eli görülebildi. Şaşkınlıkla bu anları kaydedenler, tepkilerini de dile getirdi. Elektrikli bisiklettekiler, tramvay yolunda bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK
2020-12-02 12:36:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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