Kaş Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaş Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı

İHA

Kaş Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı

Kaş Belediyesinin aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın yönetiminde yapıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirlerine uymanın önemini vurgulayarak, iyileşme sürecindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileğini iletti. Kardeş Görümlü Belediyesine gerçekleştirdiği ziyarete değinen Ulutaş, yerel yönetimlerin bu tür çalışmalar içerisinde olmasının ülkenin her noktasının tanınması açısından önemli olduğunu belirtti. Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaş’a bir araç (çöp toplama kamyonu) hibe edilmesi konusu görüşülerek, kabul edildi.
Kaş’ın Kahramanları Anıtı tasarım yapılmasında başarı gösteren yarışmacılara, Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince 3 eşdeğer ve 3 mansiyon ödülü verilmesi kararı alındı. 1/500 ölçekli Kalkan Tarihi Kent Merkezi kentsel sit ve koruma alanı koruma amaçlı revizyon imar planında imar planı değişikliği teklifi dosyasına ilişkin komisyon raporu, geldiği şekilde kabulüne karar verildi. Kalkan Mahallesi 1021 parselin kamulaştırma kararına ilişkin imar komisyon raporunun geldiği şekilde kabulü kararlaştırıldı. Kaş Yat Limanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine görüş bildirmek üzere meclis kararı alınması görüşülerek, komisyona havale edildi.
Meclis gündemindeki maddelerin tümü oy birliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı’nda ‘akülü sandalye şarj istasyonu’ kuruldu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda ‘akülü sandalye şarj istasyonu’ kuruldu
Manavgatlı vatandaşlar 'maskesiz çıkmam’ dedi
YEREL HABERLER Manavgatlı vatandaşlar 'maskesiz çıkmam’ dedi
Prof. Dr. Gökoğlu: "Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsaade edilmeli" Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'dan balon balığı avı açıklaması: “Bu tür Akdeniz ekosistemine girmiş durumda ve tüm Akdeniz ülkelerinin böyle bir tedbir alması lazım” “Küçük balıkçımız gerçekten mağdur durumdaydı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gökoğlu: "Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde ...
Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak
YEREL HABERLER Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak
İbradı’da kanalizasyon kapakları yenileniyor
YEREL HABERLER İbradı’da kanalizasyon kapakları yenileniyor
Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Akademik Gelişim Konferansı
YEREL HABERLER AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Akademik Gelişim ...
MMO'dan binalardaki sıcak su kazanlarıyla ilgili uyarı Prof. Dr. İbrahim Atmaca: “Isıtma tesisatlarının verimli ve güvenli çalışması için bu sistemlerin hem bakım hem de periyodik kontrolleri aksatılmadan yaptırılmalıdır”
YEREL HABERLER MMO'dan binalardaki sıcak su kazanlarıyla ilgili uyarı Prof. ...
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur ...
MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi
YEREL HABERLER MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun ...
Korkuteli'nin 3 yıllık çalışma planı açıklandı Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli'nde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Korkuteli'nin 3 yıllık çalışma planı ...
Haftasonu kurulan pazarlar, haftaiçi kurulacak
YEREL HABERLER Haftasonu kurulan pazarlar, haftaiçi kurulacak
Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı, yeni kimliğine kavuştu Kimlik kartında ölen arkadaşının fotoğrafı çıkan adam, kendi fotoğrafının bulunduğu yeni kimliğine kavuştu Hüseyin Oğan: “Öz güvenim yerine geldi. Kimlik bilgilerimi artık kimseyle paylaşmam”
YEREL HABERLER Arkadaş kazığıyla hayatının şokunu yaşamıştı, yeni ...
Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar geldi
YEREL HABERLER Recep Yavuz: Antalya'ya kasım ayında da en çok Ruslar ...
Otomobilde kadına şiddet kamerada
YEREL HABERLER Otomobilde kadına şiddet kamerada
Golf Med Pro-Am Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Golf Med Pro-Am Golf Turnuvası başladı
Hayvan merkezine kedi evi bağışı Kemerli mobilyacı artan malzemeleri kedi evine çevirdi
YEREL HABERLER Hayvan merkezine kedi evi bağışı Kemerli mobilyacı ...
ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı Kasım ayında miktar endeksleri bir önceki aya göre, domateste yüzde 109.81, sebzede yüzde 61.67 ve meyvede yüzde 3.26 arttı
YEREL HABERLER ATB Kasım ayı hal endeksini açıkladı Kasım ayında ...
Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme yöneldiler İbradı ilçesindeki Ormana mahallesinde alternatif turizm keşfi yapıldı
YEREL HABERLER Turizmciler pandemi nedeni ile alternatif turizme ...
Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' güçlendirmesi ile şampiyonalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyesine 'itfaiye hortumu' ...
Antalya’da otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme Ayırmaya çalışanlara rağmen araç içindeki kadına tekme attı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya’da otomobil içerisindeki kadının yüzüne ...
Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak 24 yıllık fuar canlanıyor
YEREL HABERLER Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak 24 ...
BEE’O Propolis’e 3 farklı sertifika
YEREL HABERLER BEE’O Propolis’e 3 farklı sertifika
'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada
YEREL HABERLER 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X