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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerinden 300 bin liralık eşya çalan kadın yakalandı

DHA

İş yerinden 300 bin liralık eşya çalan kadın yakalandı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir iş yerinden 300 bin lira değerinde beyaz eşya çaldığı iddia edilen bir çocuk annesi H.O., polis tarafından yakalandı. H.O.'nun çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerinden 300 bin lira tutarında klima, fırın, televizyon, süpürge gibi eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan 1 çocuk annesi H.O. olduğu olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, H.O.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.O. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda H.O.'ya yardım ettiği belirtilen 2 kişinin arandığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-12-02 15:21:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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