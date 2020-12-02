'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2)

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POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA

Antalya'da, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu'nu ailesiyle birlikte darbeden kişinin, Ü.T. adlı polis memuru olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı gün görevde olmadığı öğrenilen Ü.T. hakkında, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-12-02 15:29:49



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