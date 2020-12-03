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Kafese konulunca yemeyi reddeden çulluk, 3 günde öldü

DHA

Kafese konulunca yemeyi reddeden çulluk, 3 günde öldü


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de bazı türlerinin nesli tehlikede olan çulluk, Antalya Konyaaltı'nda bahçede bulundu. Bulan kişi tarafından evde kafeste tutulan, bu nedenle yemeyi reddeden çulluğun, 3 gün sonra aşırı stres, açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi.
Antalya'da veteriner hekim Gökçe Coşkun, Konyaaltı'nda bir çulluk bulunduğu yönünde kendisine haber verildikten sonra gittiği evde, kuşun öldüğünü gördüğünü söyledi. Kuşun üç gün önce bulunduğunu, bulan kişinin arkadaşının kendisine haber verdiğini anlatan Coşkun, "Sabah erkenden gittim ama ölmüş. Oysa sadece yorgun düşmüş, salınsa kurtulacaktı. Yaban hayvanı bulunca mutlaka hemen ilgili yerlere haber verilmeli. Aç, susuz üç gün. Özellikle kuşlarda esaret büyük stres kaynağıdır. Bu stres altında yemek ve su almayı kabul etmez. Kortikosteron hormon seviyesi tavan yapar. Bunu yenmek için hemen karanlık ve sessiz ortama alınmalı, ilgili kişilere ulaşılmalı" dedi.
'VİDEODA STRESİ GÖRÜLÜYOR'
Kuşun yer aldığı videoda arkadan müzik sesi geldiğini ve yoğun ışık kaynağı olduğunu aktaran Coşkun, "Çulluk sürekli kaçmak istiyor. Tedirginlik ve korku çok bariz. Önüne konulan suyu ve buğdayı içme, yeme şansı yok zaten. Bu halde üç gün kalması ona travmaların en büyüğünü yaşatmış. Bulan kişiler kötü niyetli değil, yardım etmek istemişler ancak bilgi eksikliğimiz çok. 'Yaban hayvanlarını evde bakarım, biz bunu evcilleştiririz' diyen kişilerle çok karşılaşıyorum. Buna yeltenmek onların ölümlerine yol açıyor. Hapis hayatını yaşamamalılar" diye konuştu.
YAŞAM ALANLARI DARALDI
Çullukların ormanlık alanlarda yaşadığını anlatan Gökçe Coşkun, "Kamuflaj ustasıdırlar. Burada çeşitli böcek, salyangoz ile beslenirler. Göç eden bir türdür. İlkbahar ve sonbaharda burada olduğu gibi göç yorgunu bireylerle karşılaşıyoruz. Daha önce saldığım bir birey. Bugüne kadar gördüğüm çullukların çoğunluğunu, apartman site içerisine sığınmış, yorgun çulluklar oluşturuyor. Ne yazık ki yoruluyorlar ve yaşam alanları daraldığı için bu tür bahçelere sığınıyorlar. Burada evcil kedi tehdidi de oluyor" diye konuştu.
EN BÜYÜK DÜŞMANI AVCILAR
Çullukların en büyük düşmanının avcılar olduğunu vurgulayan Coşkun, "Bu güzelim canlı yaşam için ne mücadele veriyor, ancak karşısında ondan binlercesini öldürmek için bekleyenler var. Hem de bir değil, onlarca yüzlercesini öldürüyorlar. Çulluklar gece göç eder. Bir gecede 80-300 kilometre gidebildikleri biliniyor. Tabi ki arada dinlenmeleri gerekecek. Peki nerede? Ne yazık ki şehir içlerinde onlara ayrılmış alanlar bırakmadık. Bu çulluk dinlenecek yer ararken lambaya çarpmış" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-12-03 08:37:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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