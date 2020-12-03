Karavanda beş yıldızlı otellerin yanı başında izole yaşam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karavanda beş yıldızlı otellerin yanı başında izole yaşam

DHA

Karavanda beş yıldızlı otellerin yanı başında izole yaşam


Levent YENİGÜNİbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi, Covid-19'dan korunmak için izole yaşamı tercih eden karavancıların merkezi oldu. Karavanlarıyla gelenler, 5 yıldızlı tesislerin yanı başında, deniz kenarında hayatlarını sürdürüyor.
Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi sahil kısmında ve 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki günübirlik, denize sıfır alan Türkiye'nin birçok ilinden gelen karavancılarla doldu. Yaş ortalaması yüksek olan karavancılar, büyükşehirlerde hızla yayılan koronavirüs salgınından korunmak için Kemer'de izole bir yaşam sürüyor.
'GEZİYORUZ, GÖRÜYORUZ VE MUTLU OLUYORUZ'
Eşi Nuran Zorlu ile birlikte karavanla gezen emekli öğretmen Niyazi Zorlu (65), "Bizim ikametimiz Ankara´da. Salgının artmasından sonra karavanla seyahate çıktık. Kovid'den korunmak için genellikle insanların az yaşadığı yerlerde konaklıyoruz. Buralarda tuvalet, su ve elektrik gibi ihtiyaçlarımızı karşılarken sıkıntı yaşıyoruz. Ülkemizde karavanların kalabileceği alanlar oluşturulmuyor. Yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarımızı, marketlerden temin ediyoruz.  Aynı yerde sürekli kalmıyoruz. Bazen 2 gün bazen de 10 gün kaldığımız oluyor. Bu şekilde hem ülkemizin doğal güzelliklerini görüyoruz hem de büyükşehirlerde artan Covid salgınından kaçıyoruz. Umarız ülkemizde de karavan kültürü gelişir" diye konuştu.
`YENİ DOSTLUKLAR EDİNİYORUZ´
Kemer´de karavanda yaşayan ailelerden Nurhan Akdurul ile öğretmen eşi Ali Akdurul (62) yeni hayatlarını anlattı:
"Isparta´dan geldik. 1,5 yıldır karavanla seyahat yapıyorum. Son zamanlarda Covid-19 virüsü dolayısıyla karavanı daha çok tercih etmeye başladık. Toplumdan izole yaşamaya çalıştığımız için karavan, iyi bir aktivite oldu. Bu sayede memleketimizin güzelliklerini görüyor, yeni insanlar tanıyoruz. En önemlisi de bu salgın hastalık dönemini sağlıklı şekilde geçiriyoruz."  
'BURADA MÜTEVAZİ BİR YAŞAM VAR'
Eşi Ali Akdurul ile birlikte karavanda yaşayan emekli Kuran kursu öğreticisi Nurhan Akdurul (60), "Salgından dolayı karavanda yaşamaya başladık. Önceden de ilgimiz vardı. Son 4-5 aydır karavanla sürekli yolculuk yapıyoruz. Sakin yerlere, deniz kenarlarına gelip kendimizi izole ediyoruz.  Karavan hayatını çok sevmeye başladım. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Herkese tavsiye ediyorum. Çünkü burada toplumun alışveriş çılgınlığından uzak, mütevazi bir hayat var. Elinizdeki imkanlarla yetinmeyi öğreniyorsunuz" diyor.
'KUL HAKKINA GİRİYORUZ'
Herkese çocuklarıyla birlikte tabiata gitmelerini tavsiye eden Nurhan Akdurul, `Neden karavan?´ sorusunu şöyle cevapladı:
"Niye marketlere gidiyor insanlar? Hastalığı çoğaltıyoruz. Kul hakkına giriyoruz. Biz Müslümanlar olarak buna riayet etmemiz gerekirken; bakıyorum yabancılar daha çok riayet ediyor. Tam tersi Müslümanlar uymuyor. Bizim yetkililerimiz diyor ki, 'Efendim lütfen işiniz olmadığı müddetçe marketlere, kalabalık yerlere gitmeyin'. İşte onun için sakin yerlere gidip karavanınız varsa karavanınızı alıp ailenizle, çoluk çocuğunuzla beraber doğaya çıkın. Bizim de çocuklarımız var. Oğlum evde, okula gidip geliyor, öğretmen kendisi. Eşimle çıktık ve izole yaşıyoruz. Kul hakkına girmemeye, insanlara hastalık bulaştırmamaya çalışıyoruz. Belki taşıyıcıyım. Biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Belki o markete girdiğim zaman o insanlardan birisinden bana geçecek. Ne gerek var? Herkese tavsiyem: Sakin yerlere gitsinler".DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜNİbrahim LALELİ
2020-12-03 08:39:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kafese konulunca yemeyi reddeden çulluk, 3 günde öldü
YEREL HABERLER Kafese konulunca yemeyi reddeden çulluk, 3 günde öldü
Kumluca Kaymakamının korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kumluca Kaymakamının korona virüs testi pozitif çıktı
Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye karşı 14 kuralı anlattı Down sendromlu bireylerden anlamlı kamu spotu Hem dünya engelliler gününe, hem de korona virüse dikkat çektiler
YEREL HABERLER Down sendromlu 14 çocuk, korona virüsle mücadeleye ...
ALKÜ’lü akademisyenden sağlık şehitlerinin çocuklarına burs desteği
YEREL HABERLER ALKÜ’lü akademisyenden sağlık şehitlerinin ...
Mavi bayrak başvuruları için son gün 4 Aralık
YEREL HABERLER Mavi bayrak başvuruları için son gün 4 Aralık
Zehir tacirinin evine polis baskını Uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Zehir tacirinin evine polis baskını Uyuşturucu ...
Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, balıkçıları sevindirdi
YEREL HABERLER Balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira kampanyası, ...
Rektör Kalan milli sporcuları kabul etti
YEREL HABERLER Rektör Kalan milli sporcuları kabul etti
Muratpaşa, cimnastikçilerini ödüllendirecek
YEREL HABERLER Muratpaşa, cimnastikçilerini ödüllendirecek
Motosikletli gencin önünü keserek darp ettiler Motosikletli sürücünün dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Motosikletli gencin önünü keserek darp ...
'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip darbetti; saldırı anı kamerada (2)
YEREL HABERLER 'Polis' olduğunu söyleyen kişi otomobille önünü kesip ...
İş yerinden 300 bin liralık eşya çalan kadın yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden 300 bin liralık eşya çalan kadın ...
Konyaaltı’nda ‘akülü sandalye şarj istasyonu’ kuruldu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda ‘akülü sandalye şarj istasyonu’ kuruldu
Kaş Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinde yılın son meclis toplantısı yapıldı
Manavgatlı vatandaşlar 'maskesiz çıkmam’ dedi
YEREL HABERLER Manavgatlı vatandaşlar 'maskesiz çıkmam’ dedi
Prof. Dr. Gökoğlu: "Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde balon balığı avına müsaade edilmeli" Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'dan balon balığı avı açıklaması: “Bu tür Akdeniz ekosistemine girmiş durumda ve tüm Akdeniz ülkelerinin böyle bir tedbir alması lazım” “Küçük balıkçımız gerçekten mağdur durumdaydı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gökoğlu: "Akdeniz'e kıyı tüm ülkelerde ...
Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak
YEREL HABERLER Hafta sonu ulaşımda 17 hat seferde olacak
İbradı’da kanalizasyon kapakları yenileniyor
YEREL HABERLER İbradı’da kanalizasyon kapakları yenileniyor
Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Akademik Gelişim Konferansı
YEREL HABERLER AÜ Hemşirelik Fakültesi’nden Akademik Gelişim ...
MMO'dan binalardaki sıcak su kazanlarıyla ilgili uyarı Prof. Dr. İbrahim Atmaca: “Isıtma tesisatlarının verimli ve güvenli çalışması için bu sistemlerin hem bakım hem de periyodik kontrolleri aksatılmadan yaptırılmalıdır”
YEREL HABERLER MMO'dan binalardaki sıcak su kazanlarıyla ilgili uyarı Prof. ...
Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kanala düşen yavru kediyi kurtardı, kendisi mahsur ...
MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi
YEREL HABERLER MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun ...
Korkuteli'nin 3 yıllık çalışma planı açıklandı Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli'nde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Korkuteli'nin 3 yıllık çalışma planı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X