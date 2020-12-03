Kardeşlerin ağaç kesme tartışması aile dramına döndü Erkek kardeşi tarafından darp edildiği ileri sürülen kadın fenalaşınca hasteneye kaldırıldı Kalbi sıkışan kadın açık kalp ameliyatına alındı Ameliyat sebebiyle şikayetçi olamayınca" Ölene kadar davacıyım" deyip ifadesini yazarak altını imzaladı

Antalya’nın Kemer ilçesinde 94 yaşındaki vatandaşın yayladaki evinin bahçesinde bulunan meşe ağaçlarının oğlu tarafından kesilmesi sonrasında çıkan olaylar, aile dramına dönüştü. İddiaya göre 60 yaşındaki abla, 48 yaşındaki erkek kardeşi tarafından darp edildikten sonra kalbi sıkışınca açık kalp ameliyatına alındı, diğer kızkardeş olay yerine gittiğinde baygınlık geçirdi. Kardeşler karakolluk oldu. Hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan kadın ise, şikayetçi olamayınca " Ölene kadar davacıyım" deyip olayı anlatıp altını imzaladığı not bıraktı.Ablasını dövmekle suçlanan erkek kardeş kendisini, “Ben birşey yapmadım. Bize taş attı kendi kendine fenalaştı” diye savundu.



Kavgada fenalaştı, açık kalp ameliyatına alındı

Edinilen bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Gölbastığ mevkiinde bulunan Ramazan T.’ın evinin bahçesinde bulunan meşe ağaçlarının bir bölümü, oğlu Levent T.’ın getirdiği hızarcılar tarafından kesildi. Olayı öğrendiğinde kendisi de yaylada bulunan ablası Zeynep Urhan, hemen olay yerine giderek ağaç kesimini durdurmak istedi. İddiaya göre kardeşi Levent T. ve yanındakilerle tartışan Zeynep Urhan fenalaşınca olay yerine gelen yakınları jandarma tarafından Kemer Devlet Hastanesi’ne getirildi. Acil Servis bölümünde olayla ilgili adli rapor için muayene edilmeye çalışılan Zeynep Urhan’ın göğüs ağrısı şikayeti üzerine kadın, ambulansla Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayene sonrası hemen koroner yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep Urhan’a önce anjiyografi yapıldı, ardından koroner ByPass kararı verilerek ameliyat edildi.



“Ölene kadar davacıyım” deyip yazılı ifade bıraktı

Kendisine geldikten sonra kardeşinin cep telefonuyla kaydettiği açıklamasında, erkek kardeşi tarafından darp edildiğini ileri süren 2 çocuk annesi kadın, “Babamın ağaçlarını kesme dedim diye beni dövdü. Saçımdan tutup yere vurdu sürükledi. Ölene kadar davacıyım” diye konuştu. Urhan, her türlü ihtimale karşı olayla ilgili ifadesini yazarak imzaladı ve kardeşine verdi.



Ablasının zor anlar yaşadığı yerde bayıldı

Ağaçların kesildiği yere gazetecilerle birlikte giden Nimet Şahin, burada ağabeyi Mehmet T. ile birlikte açıklamalarda bulundu. Kardeşleri Levent T.'nin ağaçları yasal danışmanı olduğu babasının rızasıyla kestiğini ileri sürdüğü ama aslında kendi iradesiyle kestiğini ileri süren Mehmet T. ve Nimet Ş. abla Zeynep Urhan'ın başına gelenleri de anlattı. Nimet Ş., ablasının darp edildiği iddia edilen yeri gazetecilere gösterdikten sonra “Kardeşimin meselesi odun değil, amacı bize eziyet etmek. Babamız onu bizim hakkımızı arasın diye okuttu.” diye konuşurken fenalaştı ve yere yığıldı.



Kardeşler baba evinde de karakolluk oldu

Zeynep Urhan hastanede ameliyattayken, onu darp ettiği ileri sürülen erkek kardeş Levent T. diğer kızkardeşi Nimet Ş. ile de tartışarak karakolluk oldu. Ağaçların kesilmesi hakkında fikrini almak için babasının yanına giden Nimet Ş., burada da kardeşi Levent T. ile tartıştı. Olay yerine çağrılan polis ekibi, iki kardeşi ekip otosuyla karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.