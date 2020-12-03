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Sıcak hava artık tarım sektörünü vurmayacak ATSO Başkanı Çetin: "Komitelerimiz sektörleri güçlendirmek için çalışıyor"

İHA

Sıcak hava artık tarım sektörünü vurmayacak ATSO Başkanı Çetin: "Komitelerimiz sektörleri güçlendirmek için çalışıyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 40’ıncı Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi’nin, Haziran ayı komite toplantısında yaptığı talep karşılık buldu. Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riskinin TARSİM tarafından karşılanacağını ifade eden Çetin, "Komitelerimiz aldıkları kararlarla hem kendi sektörlerini hem de kentimizde faaliyet gösteren diğer sektörleri güçlendirmek için çalışmalarını yürütüyor" dedi.
ATSO meslek komitelerinin, sektörlerin sesi olduğunu ifade eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "ATSO Meslek Komitelerimiz, çalışma tempolarını pandemi sürecinde artırarak sürdürüyorlar, adeta arı gibi çalışıyorlar. Üyelerimizden gelen tüm talepler ilgili meslek komitelerimizin online toplantılarında ele alınıyor, sorun ve öneriler Yönetim Kurulumuza raporlanıyor ve biz de bu taleplerin her mecrada takipçisi oluyoruz. Taleplerimizin karşılık bulması ekonominin çarklarını daha güçlü dönmesine vesile oluyor, motivasyonumuzu daha da artırıyor" dedi.
"Sıcak hava zararı riski TARSİM kapsamında"
Başkan Çetin, "Bu kapsamda son olarak 40’ıncı Meslek Komitemiz Haziran ayında yaptığı komite toplantısında, yaşanan iklim ve ısı değişikliklerinin yol açtığı zararların Tarım Sigortaları Kanunu kapsamına girmediğini belirtmişti. Komitemiz, Türkiye'de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun bu konuyu kapsamadığı için tarım sektörünün zarar gördüğünü yönetim kurulumuza iletti. ATSO olarak bu tür mevsimsel ısı değişikliklerinden kaynaklı hasarların da teminat altına alınmasının tarım sigortaları ve tarım sektörü için büyük önem taşıdığını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştık. Bugün geldiğimiz noktada 25 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3205 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kapsamına alınmış bulunuyor" diye konuştu.
"Karar, tarım ve sigortacılık sektörüne hayırlı olsun"
ATSO 40’ıncı Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi’ne konu üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Davut Çetin, "Komitelerimiz aldıkları kararlarla hem kendi sektörlerini hem de kentimizde faaliyet gösteren diğer sektörleri güçlendirmek için çalışmalarını yürütüyor. Ben karar için çalışan Komite Üyelerimize başta olmak üzere kararın alınmasında emek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Kararın tarım ve sigortacılık sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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