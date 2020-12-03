Muratpaşa, 4 yıl içinde 695 bin 640 ton sıcak asfalt üretti

Sorumluluk alanındaki tüm yolları, doğalgaz, atıksu, yağmur suyu drenajı gibi çalışmalar tamamlandıktan sonra program dahilinde yenileyen Muratpaşa Belediyesi, pandemi sürecinde de çalışmalarını sürdürdü. Muratpaşa Belediyesi’nce 2016 yılında hizmete açılan asfalt plenti, 4 yıl içinde toplam 695 bin 640 ton 305 kilogram sıcak asfalt üretti.

Deneme üretiminden sonra 19 Mart 2016’da hizmete açılan Muratpaşa Belediyesi asfalt üretim tesisi, 4 yıl içinde toplam 695 bin 640 ton 305 kilogram sıcak asfalt üretti. Üretilen bu asfaltla Muratpaşa’da yollar program dahilinde yenilendi. Üretilen bu asfaltla son olarak Muratpaşa Mahallesi’ndeki tüm yollar yenileniyor.

Pandemi sürecinde de üretime ara vermediklerinin altını çizen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Biz kamu kaynağının, son kuruşuna kadar kamu yararına, verimli olarak kullanılması için çalışıyoruz. Hem maliyet hem de hızlı temin için kendi üretim tesislerimizi kurduk. 2016’da hizmete açtığımız asfalt üretim tesisimiz; 4 yıl içinde toplam 695 bin 640 ton 305 kilogram sıcak asfalt üretti. 2020 yılı içinde ise bu olağanüstü koşullara rağmen 89 bin 297 ton 975 kilogram sıcak asfalt ürettik” dedi.

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