Muratpaşa kadın hentbol takımı, antrenörlerinin doğum gününü kutladı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, pazar günü kendi evinde oynayacağı Görele maçı hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesi oyuncular ve teknik ekip, antrenör Sertan Sarpaş’ın doğum gününü pasta keserek kutladı.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig’i 7’nci hafta erteleme maçında kendi evinde Giresun temsilcisi Görele Belediyespor’u konuk edecek. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, Pazar saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetecek. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor’da antrenman öncesi oyuncular ve teknik ekip, 41 yaşına giren antrenör Sertan Sarpaş’ın doğum gününü pasta keserek kutladı.

Sarpaş, Görele maçıyla zorlu bir maç periyoduna gireceklerini belirterek, çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Pazar günü oynayacakları maçın ardından deplasmanda Aksaray ve Üsküdar Belediyesi’yle karşılaşacaklarını belirten Sarpaş, “Devre arasına kadar bir 6 maçlık periyodumuz var. Bu 6 maçtan da galibiyetle çıkmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Umarım bu gerçekleşecek” dedi.

EHF Avrupa Kupası’nda, 4’üncü turda, bir diğer Türk takımı Yalıkavak eşleşmesini de değerlendiren Sarpaş, “İki Türk takımı da Avrupa’da ilk 8’e kalacak kapasitedeydi. Ama bir takım elenecek. Tabi ki, bizim amacımız, sonuna kadar mücadele edip, savaşıp iki mücadeleden de lehimize bir sonuç elde etmek” diye konuştu.

Yalıkavak’ın geçmiş yıllarda Muratpaşa Belediyespor formasını giymiş, tecrübeli oyunculara sahip olduğunu dile getiren Sarpaş, “Biz daha genç bir ekibiz. İşte bu gençliğimizi daha olgunlaştırarak, oyun anlamında daha da üstüne koyarak ilerleyeceğiz” dedi.

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