‘Erişilebilirlik Seferberliği’ belgeleri sahiplerini buldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Erişilebilirlik Seferberliği’ kapsamında belge almaya hak kazanan kurumlara belgelerini takdim etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün 2020 Yılı Teması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Erişilebilirlik Yılı” olarak belirlendi. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından umuma hizmet veren bina, açık alan (yaya kaldırımı, otopark, durak, kent parkları) ve toplu taşıma araçlarının erişilebilirliğinin denetlenmesine vurgu yapıldı.

Antalya’da da Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Antalya Valiliği Başkanlığı’nda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde denetimlerini gerçekleştirdi. Komisyon, başta kaymakamlıklar ve belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık yerlerin hizmet binalarını, binaya ulaşmak için kullanılması gereken açık alanları ve otoparkları inceledi. Denetleme kurulu bugüne kadar 8 kuruma erişilebilirlik belgesi takdim ederken, 42 kurumun tadilat ve iyileştirme çalışmaları için yapılan takip denetimleri devam ediyor.

“Farkındalığı arttırmalı, erişimi kolaylaştırmalıyız”

Kasım 2020 komisyon kararı ile erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan 2 firmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla makamında belgelerini takdim eden Vali Yazıcı, tüm engellilere engelsiz, erişilebilir, sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu günler dilerken engelli adaylarının farkındalıklarını arttırmalarını temenni etti.

Erişilebilirlik Seferberliği kapsamında ilk olarak gönüllerdeki engellerin kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı, 3 Aralık’ın bu şekilde değerlendirildiği takdirde ve her zaman ve her alanda engellilere bu şekilde bakıldığında, Dünyada yaşamın önündeki bütün engellerin kalkacağına inandığını belirtti.

“Birlikte daha güçlü adımlar atacağız”

Engelli bireylerin spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla toplumumuza örnek olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, “Biz de devlet millet el ele vererek engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmalıyız. Bu şuurla vatandaşlık görevimizi yerine getirmeliyiz, bu inanışla mesleğimizi icra ederken hassasiyet göstermeli, engelli kardeşlerimize fırsatlar ve kolaylıklar sunmalıyız. Ben Antalya olarak bu anlamda olumlu mesafeler kat ettiğimize ve engelli kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek daha büyük ve güçlü adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

