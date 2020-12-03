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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kepez'e 3 müjde Kepez-Santral kentsel dönüşüm kira destekleri 48 aya çıktı Kepez’e Millet Bahçesi yapılacak

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Kepez'e 3 müjde Kepez-Santral kentsel dönüşüm kira destekleri 48 aya çıktı Kepez’e Millet Bahçesi yapılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini belirterek, Ankara’dan müjdelerle döndüklerini söyledi. Tütüncü, KepezSantral Kentsel Dönüşüm projesinde kira desteklerinin 48 aya çıktığını, Avni Tolunay Mahallesi mülkiyet sorunlarının çözümünde sona gelindiğini ve Kepez'e bir Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı.
Antalya milletvekilleri, Ak Parti il ve ilçe başkanları ile Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Ankara’dan müjdelerle döndüklerini ifade eden Başkan Tütüncü, "Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 36 ayda tamamlanması planlanmıştı. Bakanlığımız inşa süresi olan bu 36 ayda hak sahiplerine kira desteğinde bulunmayı taahhüt etmişti. 36 ay boyunca devletimiz, hak sahiplerine taahhüt ettiği kira desteğini eksiksiz ödemiştir. İnşa süresinin uzaması sebebiyle hak sahiplerinin talep ettiği ‘ilave kira desteği’nin karşılanması talebini bundan iki ay evvel milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla, bakanlığımıza taşımıştık. Bu süre zarfında talebin hep birlikte takipçisi olduk. Bakanımız Murat Kurum, hemşehrilerimizin bu talebini incelemiş ve olumlu cevap vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sürece destek veren Antalya milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
"Esaslı bir sorun daha tarih oluyor"
Başkan Tütüncü, Avni Tolunay Mahallesi ile ilgili olarak da, "Ayrıca bugünkü görüşmemizde bakanımız, Kepez'in köklü mülkiyet sorunlarından biri olan Avni Tolunay Mahallesi sakinlerinin özlemle beklediği nihai çözüme dair son noktayı da talimatlandırdılar. Yıllardır takip ettiğimiz esaslı bir sorun daha tarih oluyor" diye konuştu. Kepez Belediyesi, bu son aşamanın da tamamlanmasıyla birlikte Avni Tolunay sakinlerinin özlemle beklediği tapuları hak sahiplerine teslim edecek.
"Kepez'e bir de Millet Bahçesi"
‘Kepez'e bir de Millet Bahçesi geliyor’ diyen Tütüncü, sözlerine şöyle devam etti:
"Görüşmemizin bir diğer başlığı Antalya Pil Fabrikası arazisine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca kazandırılacak olan Millet Bahçesi idi. Bu, bizim için önemli bir hedefti. Bu konuda da önemli aşamalar kaydettik. Süreç devam ediyor. İşbirliği içinde bu hedefimize de ulaşacağız. Biz çalıştıkça Kepez kazanıyor. Antalya'ya bu üç sevinçli haberle dönmenin mutluluğu içindeyiz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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