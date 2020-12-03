Başkan Böcek taburcu oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 109 günlük korona virüs tedavisinin ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, 17 Ağustos tarihinde yapılan Covid19 testi pozitif çıkmış ve 21 Ağustos tarihinde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı. Böcek'in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid19 testi negatif çıkarken, uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. AÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından 9 Kasım'da normal servise alındı. Başkan Böcek taburcu olduğunu sosyal medyasından evinde çekilen bir fotoğrafıyla birlikte, "Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum" ifadeleriyle duyurdu.

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