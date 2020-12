Antalya'da covid salgının başlangıcından itibaren 177 bin 948 filyasyon yapıldı İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "Korona virüs salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz toplam filyasyon sayımız bugün itibariyle 177 bin 948’dir" "1-30 Kasım ayında ise 63 bin 721’dir"

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, korona virüs salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne kadar yapılan toplam filyasyon sayısının bugün itibariyle 177 bin 948 olduğunu belirterek, "130 Kasım ayında ise 63 bin 721’dir. Yine salgının başlangıcından bugüne kadar KYK Sahra Hastanesinde kalan hasta sayımız 577 kişidir. 130 Kasım ayında ise izolasyona uymayan pozitif hasta sayısı 138, temaslı kişi sayısı ise 232 kişi olup toplamda 370 kişidir. Kasım ayında KYK’ya giriş yapıp taburcu olan kişi sayısı 65, Kasım ayında giriş yapıp şuan kalanlar ise 11 kişidir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları ve rehberliği doğrultusunda Antalya’da çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Sağlık çalışanımız göreve hazır"

Çalışmaların, başlangıçtan bugüne kadar Antalya Valiliği koordinasyonuyla yürütüldüğünü ifade eden Hülür, “Başta İl Sağlık Müdürlüğümüz, olmak üzere kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin ve STK’ların işbirliği ve üstün çabasıyla yürütülüyor. Her bir sağlık çalışanımız büyük bir özveri ile görev için hazır. Yoğun bakım yataklarımız ve izolasyon odalarımız hastalarımızı sorunsuz olarak kabul ediyor. Buralarda çalışan sağlık personelimizi korumak amacıyla her türlü kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz olarak temin ediyoruz” dedi.

"Pandemi Bilim Kurulu düzenli olarak toplanıyor"

Dr. Hülür, kurumlar arası işbirliğinin ilk günden bu yana sürdüğünü belirterek, “Antalya Valimiz Ersin Yazıcı başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sık sık toplanarak ilimizde alınması gereken önlemlere ilişkin çok önemli kararları alarak uygulamaya koydu. Bu kurulda bugüne kadar 103 karar yayınlandı. Yine valimiz başkanlığında İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl Pandemi Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu kurul düzenli olarak toplanıyor kararlar alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bakanlığımızın talimatı ile İl Pandemi Operasyon Merkezimizi oluşturduk. Ekiplerimizi kurduk. Bu merkez 7/24 çalışıyor, tüm olası vakaları takip ediyor. Denetim ekiplerimiz bu süreçte, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar uyarınca evde izolasyon kararı verilmiş olan Covid19 (+) hastalarının 10 gün ve bu hastaların temas ettikleri kişilerin 14 gün süre ile ikametgahlarında sıhhi gözlem altına alınmasına yönelik denetimler yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Filyasyon ekibimiz 7/24 görev başında”

Covid19 salgınında, hem kaynağı bulmak, hem de pozitif vakanın temaslılarını bularak toplumdan izole etme çalışması yürüttüklerini dile getiren Hülür, sözlerine şöyle devam etti:

“Yani bulaşıcı hastalıklarla mücadelede hastalığın ilk ortaya çıkış sebebini bulmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kısacası filyasyon ekibinde çalışan sağlık çalışanları aslında bu işin mutfağında çalışan kişilerdir. Yaptığımız bu iz sürme çalışmalarına filyasyon diyoruz. Filyasyon sağlık çalışanları ve sağlık hizmetinin devamlılığı bakımından da çok önemlidir. Biliyoruz ki filyasyon başarılı yapılırsa salgını kontrol etmemiz kolaylaşır, hastalanacak kişi sayısı azalır, hastalığın yayılımı yavaşlar ve hastanelerimizde yığılmalar azalacağından hastalarımıza çok daha kaliteli hizmet verebiliriz. Filyasyon ekiplerimiz uzman ve pratisyen hekimlerimiz, diş hekimlerimiz, hemşire, ebe ve sağlık memuru arkadaşlarımızla birlikte 7/24 görev yapmaktadır”

"Günde ortalama 2300 çağrıya cevap veriliyor"

Filyasyon ekibinin, nasıl çalıştığı konusunda bilgilendirmelerde bulunan Hülür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Filyasyon ekibimizde hem saha hem de merkezde olmak üzere 500 kişi çalışmaktadır. Çağrı merkezimizde her gün biri hekim olmak üzere 11 sağlık personeli günde ortalama 20002300 çağrıya cevap veriyor. Merkez ekipler, vakalara tek tek ulaşıp bilgi notu hazırlıyorlar. Temaslıları tespit edip, saha ilçe ekiplerinin kullandığı FİTAS (Filyasyon Takip Sistemi)ne atama yapıyorlar. Saha ekipleri ise bu bilgiler doğrultusunda temaslı kişilerden Onam alıp eğitim veriyorlar. Hastalara evde kalmaları ve ev içi korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs Hastalığı tedbirleri kapsamında temaslılara 14 gün ev karantinasında takipleri yapılıyor. Bu takip sürecinde ve ya daha sonra ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, tatkoku alamama, halsizlik, ishal şikayetleri durumunda bize 0242 237 9692 ve 0242 2372448 telefon numaralarından ulaşabiliyorlar. Hekimlerimiz evlere giderek kişileri muayene ediyor, gerekirse korona testi için numune alıyor. Muayene sonucu hastanın durumuna göre evde tedavi başlanıyor ya da hastaneye sevk ediliyor. İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereği; evde izolasyon kuralına uymayan bireylere evde bulunmadığının tespit edilmesi durumunda 3.150 TL para cezası ve izolasyonu tamamlaması için zorunlu olarak KYK’ya yerleştirme yapılmaktadır”

"Toplam filyasyon sayımız 177 bin 948 "

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, korona virüs salgınının başladığı tarihten itibaren bugüne yapılan toplam filyasyon sayısının bugün itibariyle 177 bin 948 olduğunu belirterek, “130 Kasım ayında ise 63 bin 721’dir. Yine salgının başlangıcından bugüne kadar KYK Sahra Hastanesinde kalan hasta sayımız 577 kişidir. 130 Kasım ayında ise izolasyona uymayan pozitif hasta sayısı 138, temaslı kişi sayısı ise 232 kişi olup toplamda 370 kişidir. Kasım ayında KYK’ya giriş yapıp taburcu olan kişi sayısı 65, Kasım ayında giriş yapıp şuan kalanlar ise 11 kişidir. İlaç tedavisine gelince, salgının başlangıcından bugüne kadar 86.679 kutu Favipiravir tablet, 15.200 kutu Plequenil tablet kullanılmıştır. 130 Kasım ayında ise 37.786 kutu Favipiravir tablet, 2776 kutu Plequenil tablet kullanılmıştır” diye konuştu.

Müdürlük olarak, hastaları bir bir aradıklarını dile getiren Hülür, “Pozitif ve temaslı hastalarımızı Sağlık Bakanlığı iletişim hattı üzerinden arayarak hal ve hatırını soruyor, ihtiyaçlarını, şikayetlerini, ilaç kullanımını, aile hekimleri ile iletişimlerini öğrenip sorun varsa çözümler buluyoruz. 12 Kişilik ekibimiz ile birlikte günlük ortalama 1000 çağrı yapıyoruz” dedi.

"Tüm ekiplerimiz titizlikle çalışıyor"

Ev izolasyonuna, karantina kararına uyulmasını sağlamak için valiliğin tüm tedbirleri ve önlemleri aldığını kaydeden Hülür,

“Vatandaşımızdan beklediğimiz, karantina kurallarına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Vatandaşlarımızın bu salgınla mücadelede maske+ mesafe+ hijyen kurallarına ve gerekli görüldüyse izolasyon koşullarına uymaları büyük önem arz etmektedir. Öncelikle evinizde kalarak büyük bir riski önlediğinizi unutmayın. Ayrıca pozitif vakanın temas ettiği kişilerin bilgilerini doğru iletmesi de bulaş zincirini kırmamız açısından çok önemlidir. Tüm ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Tabii ki çok yoruluyorlar ancak verdikleri emeğin karşılığını görmek hepimizi mutlu ediyor. Huzurlarınızda tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor bu zamana kadar göstermiş oldukları dikkat ve sabır için de teşekkür etmek istiyorum” sözlerine ekledi.

