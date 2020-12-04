Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın korona virüs testi pozitif çıktı

Aytemiz Alanyaspor’da Efecan Karaca, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Karaca, "Sağlık durumum iyi. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Alanyaspor’un teknik heyet ve oyuncularına Covid19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre kaptan Efecan Karaca’nın korona virüs olduğu tespit edildi. Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır” denildi.



“Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim”

Efecan Karaca sosyal medya hesabındaki paylaşımında ise “Dün yapılan Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.

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